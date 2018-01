Badische Zeitung: Abgastests der Autoindustrie / Ethische Verwerfungen Leitartikel von Karl-Heinz Fesenmeier

Freiburg (ots) - Eine medial so klare und eindeutige Verurteilung wie in diesem Fall birgt immer auch die Gefahr, einer differenzierten Sichtweise keine Chance mehr zu lassen. Allerdings kann man - egal, wie man es dreht und wendet - an den von VW initiierten Affenversuchen beim besten Willen kein gutes Haar lassen. Sie sind abscheulich und ethisch verwerflich. (...) Die Politik lässt sich erwartungsgemäß das erneute Fehlverhalten der Autoindustrie nicht entgehen, um es zu popularisieren und Kapital daraus zu schlagen. Mit der Kritik an anderen kann man eben vortrefflich von Fehlern im eigenen Zuständigkeitsbereich ablenken. http://mehr.bz/khs24l

