Badische Zeitung: Dealmaker Trump, Diktator Kim: Bizarre Show, wenig Substanz Leitartikel von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Festzuhalten bleibt: Die vermeintliche Einigung auf atomare Abrüstung Nordkoreas ist eine reine Absichtserklärung. Der Vereinbarung fehlt es an Substanz. Genauso gut hätten Trump und Kim symbolisch die Minibar-Rechnung abzeichnen können. Weder wurde ein Zeitplan vereinbart noch konkrete Ziele. Es fehlen Hinweise darauf, was beide Seiten konkret unter der Denuklearisierung verstehen und wie die zu erreichen wäre. Überflüssig zu erwähnen, dass auch vom Offenlegen des aktuellen Atomprogramms Nordkoreas keine Rede ist.... Dafür ist Trump seinem neuen "Freund", dem er unlängst noch mit atomarem Feuer drohte, verblüffend weit entgegengekommen. Trump adelte Kim per Handschlag. Er stellte Sicherheitsgarantien in Aussicht und kündigte das Ende der US-Manöver mit Südkorea an. Dies alles, weil er angeblich die gute Seele des Diktators entdeckt hat und dessen Vertrauen in Trumps Weitsicht spürt. Wenn sich der Mann da bloß nicht irrt. http://mehr.bz/khs133l

