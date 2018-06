Badische Zeitung: Die CSU und Europa: Orbanisierung wäre fatal / Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Nicht die CSU oder ihr Noch-Vorsitzender haben beim Regieren das letzte Wort, sondern die Kanzlerin, gestützt auf den Koalitionsvertrag. Den haben CDU, SPD und CSU unterschrieben. Setzte Seehofer seine Drohung in die Praxis um, ignorierte er nicht nur Merkels Richtlinienkompetenz, er bräche die eigene Koalitionsvereinbarung. Die Regierung wäre am Ende, das Bündnis von CDU und CSU ebenso. Lohnt der Streit? Nur, wenn es in Wahrheit um mehr geht. Alter Groll mag ein Motiv sein, auch Panik wegen der Bayern-Wahl. Und womöglich das Ziel, sich vom europäischen Multilateralismus zu verabschieden. Wollte die CSU die Orbanisierung Deutschlands, es wäre ein Verhängnis für die Republik und die EU. http://mehr.bz/khs137g

OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2

Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de