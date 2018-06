Badische Zeitung: Umgang mit der Bamf-Affäre: Aufklärung ja, Tribunal nein Leitartikel von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Chaos, Tollhaus, Wahnsinn - allmählich gehen Politikern und Medienschaffenden die Kraftworte aus, wenn von mutmaßlichen Missständen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Rede ist. Ist die Republik da noch anders zu retten als durch die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses, der die Wahrheit ans Licht bringt und nichts als die Wahrheit? Ein beliebtes Argument pro U-Ausschuss geht inzwischen so: Nur noch mit Hilfe dieses "schärfsten Schwerts der Opposition" könne man verhindern, dass die gesamte Flüchtlingspolitik der vergangenen Jahre in Misskredit gerate und Verschwörungstheorien die Runde machten. Ja, wenn es denn so wäre, voran! Besser heute als morgen. Allein, Zweifel sind erlaubt. AfD und FDP, die als Oppositionsfraktionen vehement den U-Ausschuss fordern, sind gerade an einem Tribunal über die Flüchtlingspolitik interessiert. Und wer das Krisenmanagement in der Flüchtlingskrise für ein Verhängnis hält, wird sich davon kaum durch langwierige Ausschuss-Querelen abbringen lassen. Ein U-Ausschuss als politisches Kampfinstrument bindet nur unnötig Kräfte. Kräfte, die die Politik dringend für die Sacharbeit einsetzen sollte. Wenn es ein Mittel gäbe, den Vertrauensschwund in der Bevölkerung aufzuhalten, wäre dies gutes Regieren. http://mehr.bz/khs127l

