Bahnbrechendes Produktportfolio beschert Lumesse ein Rekordjahr

Luton, England (ots/PRNewswire) - In Folge der Markteinführung einer Reihe von ganz neuen Produkten in den vergangenen 18 Monaten, konnte Lumesse - führend im Bereich Talent Management-Lösungen - für das abgelaufene Jahr eine historische Umsatzsteigerung verzeichnen.

Das britische Unternehmen operiert weltweit und bietet mittelständischen Unternehmen sowie Geschäftskunden - darunter zahlreiche weltweit vertretene Marken der Automobil-, Freizeit-, Einzelhandels-, Luxusgüter-, Technologie-, Medien und Telekommunikationsbranche sowie der Finanz- und Fertigungsbranche - erstklassige Technologie für die Bereiche Personalbeschaffung und Talent Management.

2016 brachte Lumesse das Programmpaket Empower Talent auf den Markt. Dabei handelt es sich um ein ganz neues Produkt, das völlig neu entwickelt wurde und das erste seiner Art ist, welches den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Es ist vollständig SaaS- und cloudbasiert und bequem anzuwenden. Empower revolutioniert den Markt, der sich bisher stets durch langsame und unflexible Implementierungen hervorgetan hat.

Durch die Ausrichtung auf das benutzerspezifische Design hat Lumesse zudem die Herangehensweise der Kunden im Umgang mit der Plattform TalentLink zur Talentakquise verändert. Die neue Benutzerschnittstelle und das bahnbrechende Design führten zu einer Akzeptanzrate der installierten Base in Höhe von 80 %.

Lumesse spielt unterdessen weiterhin die Vorreiterrolle im Bereich Recruitment Process Outsourcing (RPO) und bedient inzwischen 85 % der weltweit führenden Unternehmen auf diesem Gebiet.

2018 steht die Markteinführung von me:time bevor, ein ganz neues Lernangebot, welches zahlreiche Merkmale für die Personalisierung und Content Discovery in den zunehmend populären Musikstreaming-Diensten wirksam einsetzt. Durch me:time wurde das Corporate Learning einer Instandsetzung in Sachen "Hausgebrauch" unterzogen, da Benutzern eine durch und durch maßgeschneiderte Lernerfahrung sowie intelligente Empfehlungen und die Auswahl aus einem umfassenden Content Marketplace zur Verfügung stehen.

"Unsere Kunden reagieren in hohem Maße positiv auf die Innovationen, mit denen wir den Markt bestücken", so Didier Bench, Executive Chairman, Lumesse. "Diese Tatsache wirkt sich jedoch vor allem auch auf ein reales Wachstum unseres Unternehmens aus. 2017 konnten wir mit einem Umsatzwachstum von 70 % ein Rekordjahr verzeichnen, was uns bereits einen zweistelligen Ertrag sowie eine Steigerung der Einzeichnung für 2018 gesichert hat - eine Leistung, auf die wir sehr stolz sind und wir freuen uns, in diesem Jahr darauf aufzubauen."

