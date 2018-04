Bahnstreik in Frankreich - Einschränkungen auch im Südwesten

PARIS (dpa-AFX) - Ein Bahnstreik am Samstag in Frankreich wirkt sich auch auf Bahnreisende in Baden-Württemberg aus. "Streikbedingt fallen Züge aus. Ersatzverbindungen sind nicht geplant, da noch mehrere Verbindungen von und nach Frankreich möglich sind", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Betroffen seien TGV und ICE etwa von Frankfurt nach Paris und Marseille oder die Züge von München über Stuttgart nach Paris.

Reisende, deren Zug wegen des Streiks ausfällt, können bereits gebuchte Tickets umbuchen oder rückerstatten lassen und werden gebeten auf andere Tage auszuweichen. Voraussichtlich soll auch am Mittwoch 18.04. und Donnerstag 19.04. in Frankreich gestreikt werden.

Die Eisenbahner-Gewerkschaften in Frankreich wehren sich gegen die Pläne der Regierung, die mit rund 50 Milliarden Euro verschuldete SNCF umzubauen und den Zugverkehr für den Wettbewerb zu öffnen. Die Gewerkschaften haben eine lange Protestphase angekündigt, Freitag ist bereits der fünfte Streiktag seit Anfang des Monats./dba/DP/zb