Baird zuversichtlich: Die Tesla-Aktie wird sich um 50 Prozent verteuern

Erst vor kurzem äußerten sich Analysten der Berenberg-Bank positiv zur Tesla-Aktie und hoben das Kursziel auf satte 500 US-Dollar an. Nun spricht sich auch der Finanzdienstleister Baird für die Papiere aus. Das Baird-Analystenteam um Ben Kallo bestätigte das Kursziel von 411 US-Dollar und das Rating "Outperform", wie CNBC berichtet. Die Experten erwarten also, dass die Anteilsscheine rund 50 Prozent zulegen werden.

"Tesla ist es gelungen, die Produktion der Modelle S und X erfolgreich voranzutreiben, wenn auch langsamer als ursprünglich erwartet", erklärt Kallo in seinem Bericht. "Während die Produktionsverzögerung beim Model 3 (zu recht) ein Schwerpunkt für Investoren ist, glauben wir, dass eine sechsmonatige Produktionsverzögerung auf lange Sicht gering ist."

Ein weiteres Argument Kallos rief dagegen Elon Musk höchstpersönlich auf den Plan. Mit der Einschätzung, dass die negativen Berichte über den E-Autobauer ihren Höhepunkt erreicht haben dürften und dass in den vergangenen Wochen zunehmend bedeutungslosere Berichterstattung über Tesla die Medien dominiert habe, traf der Analyst den Geschmack des Tesla-Chefs. Der Startschuss für Musk, gegen die aktuelle Berichterstattung zu wettern.

The holier-than-thou hypocrisy of big media companies who lay claim to the truth, but publish only enough to sugarcoat the lie, is why the public no longer respects them https://t.co/Ay2DwCOMkr