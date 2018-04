Barclays rutscht wegen hoher Rechtskosten ins Minus

LONDON (dpa-AFX) - Hohe Kosten für Rechtsstreitigkeiten haben die britische Großbank Barclays im ersten Quartal in die roten Zahlen gedrückt. In den ersten drei Monaten des Jahres sei ein Minus von 764 Millionen Pfund (875 Mio Euro) angefallen, teilte die Bank am Donnerstag in London mit. Vor einem Jahr hatte noch ein Gewinn von 190 Millionen Pfund in den Büchern gestanden. Schuld an dem Verlust waren Kosten in Höhe von zwei Milliarden Pfund für die Beilegung von früheren heiklen Geschäften.

So belastete zum Beispiel ein Vergleich für windige Geschäfte am US-Hypothekenmarkt mit 1,4 Milliarden Pfund. Der Verkauf von nicht notwendigen Versicherungen beim Abschluss von Verbraucherkrediten in Großbritannien schlug mit 400 Millionen zu Buche. Bereinigt um Sondereffekte sei der Gewinn vor Steuern mit 1,7 Milliarden Pfund in etwa so hoch wie vor einem Jahr ausgefallen. Das Ergebnis fiel damit im Rahmen der Analystenerwartungen aus.

Die Bank erneuerte zudem ihr Versprechen, für 2018 eine Dividende von 6,5 Pence je Aktie zahlen zu wollen. Dies hatte die Bank im Februar angekündigt./zb/jha/