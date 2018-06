Bauernpräsident rechnet mit erheblichen Ernteausfällen

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, rechnet bei der diesjährigen Ernte mit Totalverlusten. "Wir haben in diesem Jahr den wärmsten Mai seit Wetteraufzeichnung erlebt", sagte Rukwied der Bild am Sonntag: "Im Norden und Osten vertrocknet die Ernte. Wir gehen deshalb in einigen Regionen von Ernteausfällen von 50 bis 60 Prozent, bis hin zum Totalverlust aus. Das bedroht Existenzen."

Für die aktuelle Situation seien deshalb Instrumente zur Liquiditätssicherung der Landwirte notwendig. "Zusätzlich brauchen wir die Möglichkeit für Landwirte, steuerfreie Rücklagen zum Risikoausgleich zu bilden", so Rukwied. Diese könnten nachträglich besteuert werden, wenn sie nicht für einen Ernteausfall eingesetzt werden. Als weiteres Problem für die Landwirte nannte Rukwied die wachsende Zahl von Wölfen in Deutschland: "Wir gehen davon aus, dass über 1000 Wölfe in Deutschland leben. Es gibt zunehmend Wolfsrisse mit erheblichen Schäden."

June 24, 2018 05:55 ET (09:55 GMT)