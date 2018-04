Beamtenbund droht mit weiteren Warnstreiks im öffentlichen Dienst

BERLIN (dpa-AFX) - Vor den angekündigten massiven Warnstreiks im öffentlichen Dienst hat der Beamtenbund dbb den Arbeitgebern mit weiteren Ausständen gedroht. Die jetzt anstehenden Streiks sollten den Arbeitgebern vor der wohl entscheidenden Tarifrunde ab kommenden Sonntag die Stimmung bei den Beschäftigten aufzeigen, sagte dbb-Chef Ulrich Silberbach bei einer Protestkundgebung vor dem Bundesfinanzministerium am Montag in Berlin. Enden sollen die Tarifverhandlungen voraussichtlich am Dienstag kommender Woche in Potsdam. "Wenn Ihr meint, Ihr könnt uns am Dienstag mit Almosen abspeisen, dann geht das eben weiter", sagte Silberbach. "Wir sind kampfbereit auch für die Zeit danach."

Bereits an diesem Dienstag (10. April) müssen sich Reisende wegen der Warnstreiks auf Flugausfälle und lange Wartezeiten im Luftverkehr einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der dbb, der auch Angestellte vertritt, hatten zu den Ausständen aufgerufen. Die Flughafenstreiks sollen auf einen Tag beschränkt bleiben. Bis Freitag sollen aber auch weitere Bereiche des öffentlichen Diensts betroffen sein, etwa Kitas.

Bei den bisherigen zwei Verhandlungsrunden für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen sei den Arbeitnehmern von den Arbeitgebern "Eiseskälte" entgegengeschlagen, sagte Silberbach. In Anspielung auf Innenminister Horst Seehofer (CSU), der für den Bund bei der anstehenden dritten Runde die Verhandlungen führen wird, sagte der dbb-Vorsitzende: "Wir haben einen Bundesinnenminister, der bisher nur von einer Obergrenze Ahnung hatte. Wir werden ihm zeigen, dass es auch eine Untergrenze gibt. Wir werden uns nicht abspeisen lassen mit zwei Prozent oder 20 Euro Mindestbetrag." Verdi und dbb fordern sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro pro Monat./bw/DP/fba