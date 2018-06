Begeisterung, Rhythmus und Technologie: SEAT präsentiert zwei exklusive Versionen des Ibiza und Arona mit BeatsAudio-Sound

Martorell, Spanien (ots/PRNewswire) -

- SEAT und Beats by Dr. Dre, zwei Marken teilen dieselben Werte

Ibiza und Arona Beats: Zwei neue Versionen ausgestattet mit einem exzellenten BeatsAudio-Sound

Beide Modelle verfügen außerdem über Ausstattungsdetails innen und außen, die sie noch einzigartiger machen

Urban und jung im Geist. So sind die neuen SEAT Ibiza und Arona, genauso wie Beats by Dr. Dre, eine Marke, die die Art und Weise verändert hat, wie Menschen Musik hören. SEAT und Beats haben letztes Jahr ihre Zusammenarbeit begonnen und bieten BeatsAudio als Option für verschiedene Modelle der Reihe an: Mii, Ibiza, Leon, Arona und Ateca. Jetzt geht die Zusammenarbeit zwischen SEAT und Beats einen Schritt weiter mit der Einführung von zwei exklusiven Versionen seiner jugendlichsten und urbansten Modelle: den Ibiza und Arona Beats.

Die SEAT Ibiza und Arona Beats werden der Öffentlichkeit zum ersten Mal auf der Primavera Sound vorgestellt, einem führenden Musikfestival, für das SEAT ein strategischer Partner ist. Durch die Allianz mit Primavera Sound stärkt SEAT sein Engagement für die Musik und die Verbindungen zu seiner Heimatstadt Barcelona, in der der Autohersteller auch an Veranstaltungen der Weltklasse wie dem Mobile World Congress oder dem Smart City Congress teilnimmt.

Der Ibiza und Arona Beats sind auch mit einer Reihe ästhetischer Details und einzigartiger Merkmale sowie mit einem hochklassigen Soundsystem ausgestattet, sodass Sie jeder Zeit Ihre Lieblingsmusik so hören können, als ob Sie selbst im Studio zusammen mit Ihren Lieblingskünstlern wären.

Das Standardausstattungspaket wird ein Full Link System (MirrorLink, Android Auto und CarPlay) enthalten, um Ihr Smartphone und Ihr Fahrzeug auf schnellste und effizienteste Weise zu verbinden. Die Ibiza und Arona Beats verfügen auch über das neue SEAT Digital Cockpit, das interaktive Display, das vom Fahrer über das Multifunktionsrad oder über das Infotainment-System individualisiert werden kann, um den Präferenzen des Fahrers angepasst zu werden.

Die Ibiza and Arona Beats werden auch über LED DRL (Tagesfahrlicht) und Full-LED-Scheinwerfer, exklusiv für SEAT entworfene Sitze, Nebelscheinwerfer und Fenstereinfassungen aus Chrom verfügen. Im Innenraum des Fahrzeug werden Sie durch die neu beleuchteten Einstiegsleisten begrüßt, die spezifisch für die Ibiza und Arona Beats entworfen wurden, sowie durch eine ausgezeichnete Raumbeleuchtung in den Farben orange und weiß. Dies sind alles exklusive Merkmale der Ibiza and Arona Beats, die durch das BeatsAudio-Logo auf dem Kofferraum gekennzeichnet sind.

Andere Signatur-Merkmale der SEAT Ibiza und Arona Beats sind die Seitenspiegel in Eclipse Orange, einer Farbe, die auch auf den Nebelleuchten des Ibiza vorherrscht. Die Radioeinfassung, die Gangschaltung, das Steuerrad und die Naht der Handbremse im Innenraum sind ebenfalls in Eclipse Orange gehalten. Die Türverkleidung im Innenraum sind in Ice Metall; ebenso die Konsole (in diesem Fall nur beim Arona).

Diese beiden Modelle werden in einer brandneuen Farbe erhältlich sein: Magnetic Tech. Die gesamte Palette von fünf Farben wird durch Eclipse Orange, Urban Silver, Midnight Black und Nevada White ergänzt. Der Arona Beats wird auch in drei Zweiton-Optionen, basierend auf Nevada White mit dem Dach in Midnight Black, Eclipse Orange oder Magnetic Tech, erhältlich sein.

Das Premium Soundsystem BeatsAudio, mit dem der Ibiza und Arona Beats ausgestattet sind, verfügt über einen 12-Kanal-Verstärker mit 300 Watt, digitalem Signalprozessor und sieben Premium-Lautsprechern; zwei Tweetern in den A-Säulen und zwei Woofern in den Vordertüren, zwei Breitbandlautsprechern in den hinteren Türen sowie einem eingebauten Subwoofer im Ersatzreifen.

Der Ibiza und Arona Beats werden im letzten Quartal von 2018 eingeführt werden.

SEAT Ibiza Beats Modell Emissionen (g/Km) Verbrauch (l/100 Km) 1.0 MPI 75 PS 112 4,9 1.0 TSI 95 PS 106 4,7 1.0 TSI 115 PS 108 4,7 1.0 TSI 115 PS DSG 108 4,7 1.6 TDI 80 PS 99 3,8 1.6 TDI 95 PS 99 3,8 1.6 TDI 95 PS DSG 103 4 1.6 TDI 110 PS 102 3,9

SEAT Arona Beats Modell Emissionen (g/Km) Verbrauch (l/100 Km) 1.0 TSI 95 PS 112 4,9 1.0 TSI 115 PS 114 5 1.0 TSI 115 PS DSG 114 5 1.6 TDI 95 PS 106 4,1 1.6 TDI 95 PS DSG 109 4,2 1.6 TDI 115 PS 107 4,1

