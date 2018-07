Berlin sieht keine Auswirkungen durch Davis-Rücktritt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung sieht durch den Rücktritt des britischen Brexit-Ministers David Davis keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Verhandlungen mit Großbritannien. "Wir haben keine Zweifel daran, dass die britische Regierungsseite verhandlungsfähig ist", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin. Er begrüßte, dass die Regierung in London in Kürze ihre Vorschläge auf den Tisch legen wolle.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz betonte: "Die Zeit drängt." Bis Oktober müsse der politische Rahmen für den Austritt aus der EU geklärt sein. Davis hatte am Sonntagabend im Streit um die neue Brexit-Strategie von Premierministerin Theresa May seinen Rücktritt eingereicht. Die Linie Mays mache es unwahrscheinlicher, dass Großbritannien den Binnenmarkt und die Zollunion verlassen werde, sagte er zur Begründung.

Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) forderte, London müsse nun trotz des Ministerrücktritts seine detaillierten Vorschläge rasch präsentieren. "Es darf jetzt keine Verzögerungen im Verhandlungsprozess geben," sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Montag. Dass die britische Regierung ein Stück weit von ihrer harten Brexit-Position abweiche, sei auch den eindeutigen Positionen der Wirtschaft geschuldet./tl/DP/jha