Berliner Zeitung: Kommentar zur Kriminalstatistik. Von Markus Decker

Berlin (ots) - Die Statistik gibt weniger Aufschluss über die Kriminalität als über uns, die Deutschen. ... Ja, wir sind eine unsichere, nervöse und teilweise sogar hysterische Gesellschaft geworden, in der die allgemeine Furcht und das persönliche Erleben zunehmend auseinanderklaffen, angeheizt von den sozialen Netzwerken. Die "Flüchtlingskrise" und die teils unkontrollierte Zuwanderung von über einer Million Menschen haben die Unsicherheit, die nicht selten eine umfassende und soziale ist, einerseits vergrößert und andererseits überhaupt erst sichtbar gemacht. Und jeder neue Zwischenfall zumal unter Beteiligung von Migranten setzt das Perpetuum mobile der Angst aufs Neue in Gang. Der Behauptung, dass es so unsicher doch gar nicht sei, wohnt beinahe schon etwas Widerständiges inne.

