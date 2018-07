Besser smart hören - mit linx-testen.de / Das smarteste Hörgerät der Welt bietet Vorteile, die jeder gerne hätte

Münster/Berlin (ots) - Auch in lauter Umgebung ganz entspannt mobil telefonieren; störenden Umgebungslärm einfach am Smartphone absenken; Musik oder Hörbüchern lauschen und zugleich die Umwelt hören; beim Spaziergang durch eine fremde Stadt das Navi im Ohr und den Blick frei für den Weg... - All das ist heute schon möglich; und zwar mit LiNX, dem smartesten Hörgerät der Welt. Vom Hörakustiker fachkundig eingestellt, bietet LiNX nicht nur bestes Hören, sondern zudem viele Vorteile, die auch Menschen mit gutem Gehör gerne hätten. Dank der neuen Info-Seite www.linx-testen.de ist es nun noch einfacher, das wegweisende Hörgerät unverbindlich zu testen - im Hörakustik-Fachgeschäft ganz in der Nähe.

"LiNX ist mehr als ein Hörgerät - und mehr als ein medizintechnisches Spitzenprodukt", erläutert Chef-Audiologe Hans-Christian Drechsler vom dänischen Hörgeräte-Hersteller ReSound. "2014 kam es als das erste Hörgerät "Made for iPhone" auf den Markt. Inzwischen kann man LiNX mit jedem Smartphone koppeln. Dieses kleine Gerät hat einen Trend gesetzt: den Trend zum guten Hören mit multifunktionaler Technik. Denn LiNX bietet viele Vorteile, die jeder gerne hätte - unabhängig davon, wie gut derjenige hört."

Aktuell gibt es den smarten Winzling in der dritten Generation. Vom Hörakustiker exakt eingestellt, ermöglicht LiNX in jeder Situation zuverlässiges und entspanntes Verstehen mit ausgezeichnetem Klang und neuartiger 3D Orientierung. Und es gibt ganz viele Extras: Musik, Telefonate, Nachrichten - jeder Sound aus dem Mobilgerät kann empfangen werden, bei iPhone und iPad sogar ganz ohne Zubehör. Die Technik sichert TV-Hörgenuss und bestes Verstehen bei Vorträgen. Wer will, kann sein Hörerleben am Smartphone regeln und vieles mehr.

Aktuelle forsa-Studie: smarte Hörgeräte liegen voll im Trend

Die Vorteile smarter Hörgeräte sind Thema einer aktuellen forsa-Studie*. Deutlich wird hier: Beim besseren Hören gibt es einen klaren Trend hin zu smarten, multifunktionalen Lösungen. - Ein Trend, den das Hörgerät LiNX vor Jahren auslöste, und den es dank ständiger Weiterentwicklung unangefochten bestimmt.

Gefragt nach ihren Wünschen, nannten die mehr als 600 Studienteilnehmer insbesondere drei Punkte: besseres Verstehen in Gesprächen, beim Fernsehen sowie beim Telefonieren in lauter Umgebung. - "Gerade in diesen drei Bereichen setzt LiNX Maßstäbe", so Technik-Experte Hans-Christian Drechsler. "Es sichert besten Hörkomfort und bietet dem Hörakustiker extrem viele Möglichkeiten, um die Technik genau auf seinen Kunden einzustellen; optional sogar weltweit per Online-Service. Und ob TV, mobiles Telefonieren, Meetings oder Vorträge - durch smarte Vernetzung ist LiNX immer die passende Hörlösung."

Überall in Deutschland finden Sie Hörakustik-Fachgeschäfte, in denen Sie das Hörgerät LiNX und seine vielen zusätzlichen Funktionen unverbindlich testen können - auch in Ihrer Nähe. Kontakte, weitere Informationen sowie einen Gutschein für Ihren LiNX-Test erhalten Sie ab sofort auf www.linx-testen.de.

*Bei der forsa-Studie "Smartes Hören", die der Hörgeräte-Hersteller ReSound mit Unterstützung zahlreicher bundesdeutscher Hörakustik-Fachgeschäfte initiierte, testeten mehr als 600 Personen, die an sich selbst Schwierigkeiten beim Hören und Verstehen bemerkt hatten, herstellerübergreifend neueste Hörtechnik. Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift "Hörakustik" veröffentlicht, Heft 5-2018, S. 6-10.

