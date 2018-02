Bestellstart für den neuen SKODA SUPERB PREMIUM Edition (FOTO)

Weiterstadt (ots) -

- Premium-Highlights in Serie: schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY, Dreizonen-Klimaanlage Climatronic und LED-Ambientebeleuchtung - Lederausstattung GLAMOUR kombiniert Komfort mit Design - beheizbare Vordersitze aus Feinnappaleder inklusive Belüftung, Fahrersitz mit Massagefunktion - Attraktiver Preisvorteil von 1.190 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell - In Kombination mit einem Businesspaket summiert sich Ersparnis auf bis zu 2.720 Euro - Einstiegspreis des SKODA SUPERB PREMIUM Edition liegt bei 37.350 Euro, Kombivariante startet bei 38.350 Euro

Ab sofort bietet SKODA das Topmodell SUPERB als besonders edel ausgestattete PREMIUM Edition an. Im Interieur kommen Fahrer und Passagiere in den Genuss der hochwertigen Lederausstattung GLAMOUR. Diese umfasst beheizbare Vordersitze mit Feinnappalederbezug inklusive Belüftung. Der Fahrersitz verfügt zusätzlich über eine Massagefunktion. Weiteres Komfortmerkmal ist die vollautomatische Dreizonen-Klimaanlage Climatronic. Der SKODA SUPERB PREMIUM Edition bietet einen attraktiven Preisvorteil von 1.190 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. In Kombination mit einem Businesspaket ergibt sich eine Ersparnis von bis zu 2.720 Euro. Der SKODA SUPERB PREMIUM Edition ist ab 37.350 Euro erhältlich, die Kombiversion startet bei 38.350 Euro.

Beim SKODA SUPERB PREMIUM Edition ist der Name Programm. Er zeichnet sich durch besonders hochwertige Ausstattung und feinste Materialien aus. Das Interieur wird bestimmt durch die Lederausstattung GLAMOUR und Dekorelemente im Design Anthrazit-Brushed. Die Sitze sind mit Feinnappaleder bezogen - je nach Kundenwunsch in Schwarz oder Beige. Die Vordersitze lassen sich elektrisch einstellen und beheizen. Zudem verfügen sie über eine Belüftungsfunktion, die die Fahrt gerade an warmen Tagen noch angenehmer gestaltet. Ein weiteres Komfort-Highlight ist die Massagefunktion des Fahrersitzes. Für besondere Lichtstimmung im Innenraum sorgt die LED-Ambientebeleuchtung. Darüber hinaus verfügt der SKODA SUPERB PREMIUM Edition über die vollautomatische Dreizonen-Klimaanlage Climatronic inklusive klimatisiertem Handschuhfach sowie ein Lederlenkrad mit Multifunktionstasten - bei Versionen mit Direktschaltgetriebe (DSG) kommen Schaltwippen hinzu.

Der SKODA SUPERB PREMIUM Edition ist mit dem schlüssellosen Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY ausgestattet. Das System öffnet und schließt das Fahrzeug automatisch, wenn der Halter sich mit dem Schlüssel annähert oder entfernt. Adaptive Bi-Xenon-Frontscheinwerfer gehören zum Serienumfang. Sie leuchten die Fahrbahn ideal aus und stellen ein wichtiges Sicherheitsmerkmal dar. Tagfahrlicht und die Rückleuchten in schicker Kristallglasoptik strahlen mit effizientem LED-Licht. Fahrlichtassistent und Regensensor sind ebenfalls Serie.

In puncto Infotainment stattet SKODA die PREMIUM Edition mit dem Musiksystem Bolero inklusive Sprachbedienung und 8-Zoll-Touchdisplay aus. Dank SmartLink+ können Fahrer ihr Smartphone mit dem System koppeln und auf Apps zugreifen. Die Ausstattung umfasst zudem die Komfort-Telefonfreisprecheinrichtung. Damit telefoniert der Fahrer sicher während der Fahrt, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Mit an Bord ist auch die Konnektivitätslösung SKODA Connect inklusive des serienmäßigen Services Care Connect. Er umfasst neben Assistenz- und Notruffunktionen auch den Fahrzeugfernzugriff. So lässt sich beispielsweise via Smartphone überprüfen, wo das Auto parkt. Gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell profitieren Kunden beim SUPERB PREMIUM Edition von einem Preisvorteil in Höhe von 1.190 Euro.

Antriebsseitig bietet SKODA für den SUPERB PREMIUM Edition den modernen Dieselmotor mit 2,0 Liter Hubraum und SCR-System (Selective Catalytic Reduction/selektive katalytische Reduktion) an. Er steht in den Leistungsstufen 110 kW (150 PS)* und 140 kW (190 PS)* zur Wahl. Den Diesel mit 110 kW (150 PS) gibt es entweder mit manuellem 6-Gang-Getriebe oder 7-Gang-DSG. Die Allradvariante ist mit manuellem 6-Gang-Getriebe kombiniert. Der stärkere Selbstzünder steht als Fronttriebler ebenso mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder 7-Gang-DSG zur Wahl. Die 4x4-Variante gibt es ausschließlich zusammen mit 7-Gang-DSG.

Wer die ohnehin sehr umfangreiche Ausstattung des SUPERB PREMIUM Edition erweitern möchte, kann das Businesspaket Amundsen oder Columbus ordern. Sie umfassen das Navigationssystem Amundsen mit 8-Zoll-Touchdisplay beziehungsweise Columbus mit 9,2-Zoll-Touchdisplay inklusive SKODA Connect-Service Infotainment Online für drei Jahre. In dieser Konfiguration summiert sich der Preisvorteil der PREMIUM Edition auf bis zu 2.720 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell.

SUPERB PREMIUM Edition - Motorisierungen und Preise

Motorisierung Getriebe Preis 2,0 TDI SCR 110 kW (150 PS) 6-Gang manuell 37.350 EUR 2,0 TDI SCR 110 kW (150 PS)* 7-Gang-DSG 39.450 EUR 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)* 6-Gang manuell 39.350 EUR 2,0 TDI SCR 140 kW (190 PS) 6-Gang manuell 38.950 EUR 2,0 TDI SCR 140 kW (190 PS)* 7-Gang-DSG 41.050 EUR 2,0 TDI SCR 4x4 140 kW (190 PS)* 7-Gang-DSG 43.050 EUR

SUPERB COMBI PREMIUM Edition - Motorisierungen und Preise

Motorisierung Getriebe Preis 2,0 TDI SCR 110 kW (150 PS) 6-Gang manuell 38.350 EUR 2,0 TDI SCR 110 kW (150 PS)* 7-Gang-DSG 40.450 EUR 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)* 6-Gang manuell 40.350 EUR 2,0 TDI SCR 140 kW (190 PS) 6-Gang manuell 39.950 EUR 2,0 TDI SCR 140 kW (190 PS)* 7-Gang-DSG 42.050 EUR 2,0 TDI SCR 4x4 140 kW (190 PS)* 7-Gang-DSG 44.050 EUR

*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

SUPERB PREMIUM Edition 2,0 TDI SCR 110 kW (150 PS) innerorts 5,1

5,0 l/100km, außerorts 3,8 - 3,7 l/100km, kombiniert 4,3 - 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 109 g/km, CO2-Effizienzklasse A - A+

SUPERB PREMIUM Edition 2,0 TDI SCR DSG 110 kW (150 PS) innerorts 5,5 - 5,3 l/100km, außerorts 4,1 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 118 - 113 g/km, CO2-Effizienzklasse A

SUPERB PREMIUM Edition 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS) innerorts 5,9 - 5,8 l/100km, außerorts 4,4 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 130 - 127 g/km, CO2-Effizienzklasse A

SUPERB PREMIUM Edition 2,0 TDI SCR 140 kW (190 PS) innerorts 5,6

5,5 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 119 - 117 g/km, CO2-Effizienzklasse A

SUPERB PREMIUM Edition 2,0 TDI SCR DSG 140 kW (190 PS) innerorts 5,5 - 5,4 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 122 - 120 g/km, CO2-Effizienzklasse A

SUPERB PREMIUM Edition 2,0 TDI SCR 4x4 DSG 140 kW (190 PS) innerorts 6,1 - 6,0 l/100km, außerorts 4,7 - 4,6 l/100km, kombiniert 5,2 - 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 136 - 134 g/km, CO2-Effizienzklasse B

SUPERB COMBI PREMIUM Edition 2,0 TDI SCR 110 kW (150 PS) innerorts 5,1 - 5,0 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,4 - 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 114 - 110 g/km, CO2-Effizienzklasse A - A+

SUPERB COMBI PREMIUM Edition 2,0 TDI SCR DSG 110 kW (150 PS) innerorts 5,5 - 5,3 l/100km, außerorts 4,1 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 119 - 114 g/km, CO2-Effizienzklasse A

SUPERB COMBI PREMIUM Edition 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS) innerorts 5,9 - 5,8 l/100km, außerorts 4,4 - 4,3 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 - 128 g/km, CO2-Effizienzklasse A

SUPERB COMBI PREMIUM Edition 2,0 TDI SCR 140 kW (190 PS) innerorts 5,6 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 120 - 118 g/km, CO2-Effizienzklasse A

SUPERB COMBI PREMIUM Edition 2,0 TDI SCR DSG 140 kW (190 PS) innerorts 5,5 - 5,4 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 123 - 121 g/km, CO2-Effizienzklasse A

SUPERB COMBI PREMIUM Edition 2,0 TDI SCR 4x4 DSG 140 kW (190 PS) innerorts 6,1 - 6,0 l/100km, außerorts 4,7 - 4,6 l/100km, kombiniert 5,2 - 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 137 - 135 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A

