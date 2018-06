Bifaziales Mono-PERC-Doppelglasmodul von JA Solar erhält das Zertifikat für Solarstromerzeugung von TÜV Rheinland

Peking (ots/PRNewswire) - JA Solar Holdings Co., Ltd. (Nasdaq: JASO) ("JA Solar"), einer der weltweit größten Hersteller von Hochleistungs-Solarstromprodukten, gab heute bekannt, dass die Stromerzeugungsleistung seines bifazialen Mono-PERC-Doppelglasmoduls vom international anerkannten Prüfinstitut TÜV Rheinland zertifiziert wurde. Die PERC-Module wurden an der Solaranlage von Qinghai Yellow River Hydropower Chen Yang installiert und vom TÜV Rheinland über einen Zeitraum von 185 Tagen (14. Oktober 2017 bis 16. April 2018) getestet, analysiert und zertifiziert. Die bifazialen Mono-PERC-Doppelglasmodule mit 5,5 MW von JA Solar zeigten eine Steigerung der Stromerzeugung von 10,5 % im Vergleich zu herkömmlichen Monomodulen mit derselben einachsigen Solartracker-Technologie.

Die hervorragenden Leistungsmerkmale des bifazialen JA Solar Mono-PERC-Doppelglasmoduls sind auf seine PERC-Zellen zurückzuführen. Die Rückseite der PERC-Zelle kann diffuses und reflektiertes Sonnenlicht aufnehmen und auf diese Weise zusätzliche Strommengen erzeugen. Dieser Ansatz wird als effektive Vorgehensweise zur Minimierung der nivellierten Stromkosten (LCOE: Levelized Cost of Electricity) anerkannt. Das Solarprojekt Qinghai Yellow River Hydropower Chen Yang wird mit 5,5 MW aus den hocheffizienten Mono-PERC-Modulen von JA Solar betrieben und ist die weltweit erste Großanlage mit bifazialen Mono-PERC-Doppelglasmodulen.

Als Inhaber des PERC-Patents beteiligt sich JA Solar weiterhin an der Forschung und Entwicklung und bietet fortschrittliche PERC-Produktlösungen an. Im ersten Quartal 2017 realisierte die JA Solar die Massenproduktion von bifazialen Mono-PERC-Doppelglasmodulen. Die PERC-Module erzeugen nicht nur eine hohe Leistung, sondern verfügen durch die doppelte Glasstruktur über attraktive Eigenschaften wie Verschleiß-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit und sind auch wasserundurchlässig. Aufgrund dieser Eigenschaften können die hochwertigen PERC-Module von JA Solar unter extremen Umweltbedingungen wie hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit in Wüsten- oder Küstengebieten eingesetzt werden und sichern auf diese Weise eine zuverlässige und stabile Stromerzeugung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.jasolar.com

Xiaorui Sun +86-10-6361-1888 x1698 bj.sunxr@jasolar.com

OTS: JA Solar Holdings Co., Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/80432 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_80432.rss2