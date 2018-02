Der ATX startete fester in den Handel. Am Vormittag konnte er zunächst deutlich zulegen, aktuell fällt er etwas zurück, kann sich aber weiterhin im grünen Bereich halten.

In einer positiven europäischen Börsenlandschaft geht es auch für den heimischen Aktienmarkt wieder nach oben. Zuvor hatte der ATX drei Minustage in Folge absolviert. Die Jännerbilanz mit einem Zuwachs von fünf Prozent beim Leitindex in Wien fiel aber sehr stark aus.

Unter den Einzelwerten steht die Schoeller-Bleckmann-Aktie klar auf Erholungskurs. Nach drei sehr schwachen Handelstagen können die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters um drei Prozent zulegen.

DAX fällt zurück

Der DAX muss nach einem festeren Börsenstart aktuell abgeben und bewegt sich leicht im roten Bereich.

Die US-Notenbank hat indes ihren Leitzins stabil gehalten. Er blieb damit in der Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent. An den Finanzmärkten war dieser Beschluss allgemein erwartet worden. Die Entscheidung im Offenmarktausschuss (FOMC) fiel einstimmig. "Es wird damit gerechnet, dass die Inflation sich in diesem Jahr nach oben bewegt und sich mittelfristig bei dem Ziel von 2 Prozent stabilisiert", hieß es im Begleittext. Das könnte ein Signal dafür sein, dass die Federal Reserve bei der nächsten Sitzung im März wieder die Zinsen erhöhen will. Es war die letzte Ratssitzung, die von Fed-Chefin Janet Yellen geleitet wurde. Am 5. Februar übernimmt ihr Nachfolger Jerome Powell den Chefsessel. Er tritt wie Yellen für eine moderate Zinspolitik ein.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones / apa