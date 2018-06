Der ATX notiert zum Handelsstart am Freitag kaum verändert auf 3.361,38 Zählern, danach legt er zu.

Im Fokus der Anleger stehen auch am letzten Handelstag der Woche vor allem die politischen Entwicklungen in Spanien und Italien. Zudem sind nun die von den USA verhängten Strafzölle auf Einfuhren von Stahl und Aluminium aus der EU sind in Kraft getreten.

DAX mit Gewinnen

Der DAX 30 notierte zum Läuten der Startglocke 0,58 Prozent höher bei 12.678,07 Indexpunkten und baut diese anschließend aus.

Im Fokus stehen die neuen Strafzölle, die US-Präsident Donald Trump am Donnerstag für Aluminium und Stahl aus der EU, Kanada und Mexiko erlassen hat. Teilnehmer befürchten zunehmende Handelskriege und weltweiten Protektionismus, zumal auch die Verhandlungen mit China noch laufen.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones / apa