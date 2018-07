Der Dow Jones tendierte zur Startglocke im Minus und blieb auch bis kurz vor Handelsende unterhalb der Nulllinie. Dann drehte er jedoch ins Plus und schloss 0,15 Prozent höher bei 24.307,18 Punkten. Daneben zog der NASDAQ Composite um 0,76 Prozent auf 7.567,69 Zähler an, wohingegen er zunächst mit einem Minus eröffnet hatte.

Es waren wieder einmal die Sorgen wegen der Handelskonflikte, die Anleger vorsichtig agieren ließen. Daran hat auch der Wechsel ins zweite Halbjahr nichts geändert, und das Thema wird nach Meinung von Börsianern auch nicht so rasch verschwinden. Am Wochenende hat US-Präsident Donald Trump nochmals betont, dass er Strafzölle auf Autoimporte als Waffe im Konflikt mit den Handelspartnern sieht. Derweil hat die EU weitere Gegenmaßnahmen im Volumen von rund 300 Milliarden Dollar in der Planung. Damit scheinen die Kontrahenten geradewegs in den von den Märkten gefürchteten Handelskrieg zu schlittern.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones