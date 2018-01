Der ATX begrüßte den neuen Handelstag freundlich und zeigt sich auch aktuell fester. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.431,00 und 3.475,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.464,00 Punkten aus.

Am zweiten Handelstag des neuen Jahres könnte der heimische Leitindex an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Für Impulse könnten Arbeitslosenzahlen aus Deutschland oder Stimmungsdaten aus der US-Industrie sorgen.

DAX stärker

Nach dem starken Jahresstart an der Wall Street zeigt sich auch der DAX am Mittwoch deutlich im Plus.

Für die kurze Neujahrswoche wird in Marktkreisen insgesamt noch mit einem ruhigen Handelsauftakt gerechnet, da viele Marktteilnehmer noch in den Ferien weilen. Für etwas Spannung könnte indes die für heute nach Börsenschluss in Europa geplante Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der amerikanischen Notenbank vom Dezember sorgen. Die Börsianer erhoffen sich von diesen sogenannten "Fed Minutes" Aufschluss über den für 2018 zu erwartenden geldpolitischen Kurs des Fed.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX / Dow Jones Newswires