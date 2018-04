Die Wiener Börse zeigt sich am Dienstag nach dem langen Osterwochenende mit leichterer Tendenz.

Der heimische Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag knapp behauptet begonnen, inzwischen gibt der ATX aber kräftig nach.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.389,00 und 3.450,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.402,00 Punkten aus.

Anhaltende Sorgen um den Handelsstreit zwischen den USA und China belasten die Börsen zu Beginn der verkürzten Handelswoche. China hat rund eineinhalb Wochen nach Inkrafttreten der US-Zölle auf Stahl und Aluminium nun mit Zöllen in Höhe von 15 bis 25 Prozent auf 128 US-Produkte reagiert. Die US-Börsen gerieten aufgrund dessen bereits am gestrigen Montag unter Druck.

Konjunkturseitig rücken diverse Einkaufsmanagerindizes für März ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone lag wie erwartet bei 56,6 Punkten. Die Barometer für Spanien und Italien gingen leicht zurück.

DAX tief im Minus

Der DAX 30 erleidet am Dienstag nach Ostern schon wieder den nächsten Rücksetzer. Getrübt vom weiter schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und China und einem anhaltenden Ausverkauf bei den New Yorker Technologiewerten fällt der Leitindex aktuell deutlich. Dabei sank er wieder unter die Marke von 12.000 Punkten, die er zuletzt mühsam zurückerobert hatte.

"Die Euphorie von Gründonnerstag ist schon wieder Vergangenheit", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Dabei bleibt der von den USA angezettelte Handelsstreit ein Bremsklotz für die Märkte. Als Reaktion darauf belegte nun China zahlreiche US-Produkte mit höheren Abgaben für Einfuhren. Dies hatte zu Wochenbeginn, als der Handel in Frankfurt wegen Ostern pausierte, bereits die richtungweisenden US-Börsen deutlich belastet. Vor allem bei Technologiewerten hatte sich in New York der zuletzt spürbare Ausverkauf fortgesetzt.

Redaktion at / dpa-AFX