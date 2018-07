Börsen in Asien schließen mehrheitlich mit Verlusten

Am Dienstag präsentierten sich die Aktienmärkte in Fernost mit Abschlägen.

Der Nikkei 225 verbuchte zum Handelsschluss leichte Verluste von 0,12 Prozent bei 21.785,54 Punkten.

Der Shanghai Composite hingegen ging heute fester aus dem Handel bei 0,41 Prozent auf 2.786,89 Indexpunkte.

Auch der Hang Seng verbuchte heute kräftige Verluste und verliess den Handel bei 1,41 Prozent auf 28.545,57 Zählerpunkten im Minus. Gestern fand in Hongkong feiertagsbedingt kein Handel statt.

An den asiatischen Aktienmärkten setzte sich am Dienstag im Handelsverlauf eine klar negative Tendenz durch. Der Nikkei-225 in Tokio drehte ins Minus, der Hang-Seng-Index in Hongkong holte nach der Feiertagspause die regionalen Vortagesverluste nach und fällt daher besonders heftig. Neue Gründe für die abermaligen Verluste in Asien machen Händler nicht aus, der Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt der Störfaktor schlechthin.

An den asiatischen Börsen dominierten auch am Dienstag ganz klar die Abgaben - mit zunehmender Dynamik im Handelsverlauf. Grund dafür: US-Präsident Donald Trump bekräftigte seine Absicht, globale Einfuhrzölle auf Automobile erheben zu wollen. Diese Möglichkeit sei seine schärfste Waffe, um Zugeständnisse der Handelspartner zu erlangen. Erneut brachte er Importzölle von 20 Prozent ins Spiel.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones