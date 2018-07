Der US-Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag in rot.

Der Dow Jones eröffnete den Tag in der Gewinnzone, konnte den grünen Bereich aber nicht dauerhaft verteidigen. Mit einem Abschlag von 0,54 Prozent verabschiedete sich der Leitindex bei 24-174,82 Punkten in die Feiertagspause. Auch der NASDAQ Composite rutschte im Handelsverlauf ins Minus und ging mit einem Abschlag von 0,86 Prozent bei 7.502,67 Indexpunkten aus dem Handel.

Am Vortag des Independence Day fand nur ein verkürzter Handel statt, was sich in einem schwachen Handelsvolumen niederschlug. Am Mittwoch bleiben die Börsen dann ganz geschlossen.

Die Unsicherheit wegen der Handelskonflikte schwelte weiter im Hintergrund. Für Freitag plant die US-Regierung neue Importzölle für Güter aus China im Umfang von 50 Milliarden Dollar. Zugleich hält US-Präsident Donald Trump weiter an der Einführung 25-prozentiger Zölle auf Automobile fest. Die Vorgaben aus Europa sind derweil freundlich, nachdem die Regierungskrise in Deutschland zunächst einmal abgewendet wurde.

Redaktion finanzen.at / NEW YORK