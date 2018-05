Der heimische Aktienmarkt weist am Freitag deutliche Abschläge aus.

Der ATX ist etwas schwächer in den Tag gestartet und baut seinen Verlust im weiteren Verlauf noch aus.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.440,00 und 3.507,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.498,00 Punkten aus.

DAX mit Unterstützung der Wall Street im Aufwind

Der deutsche Leitindex DAX hat 0,3 Prozent höher bei 12.733,19 Punkten eröffnet und liegt auch im weiteren Handelsverlauf in der Gewinnzone.

Nach dem Befreiungsschlag des DAX am Mittwoch, als er erstmals wieder seit Anfang Februar über der viel beachteten 200-Tage-Linie schloss, hatte der Leitindex die Linie tags zuvor nochmals nach unten hin getestet. Die Marke gilt als Indikator für den längerfristigen Trend und kann als Unterstützung, aber auch als Widerstand wirken.

Die Berichtssaison setzt sich derweil mit den Quartalszahlen der beiden DAX-Konzerne BASF und BMW fort.

Am Nachmittag dürfte die Aufmerksamkeit dann wieder in Richtung USA gehen, wo die Jobdaten für den Monat April vorgelegt werden. Der Aufschwung am US-Arbeitsmarkt dürfte sich fortgesetzt haben, weshalb sich der Blick der Anleger vor allem auf die Lohnentwicklung richtet. Deren Dynamik kann Auswirkungen auf die Zinsentscheidungen der Fed haben.

Redaktion finanzen.at / awp international