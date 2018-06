Asiatische Börsen verbuchen Zuschläge

Der Nikkei 225 beendete den Montagshandel mit Zuschlägen von 1,37 Prozent auf 22.475,94 Zählern. Auch der Shanghai Composite legte 0,52 Prozent auf 3.091,19 Zähler zu. Der Hang Seng in Hongkong beendete den Handel mit Aufschlägen von 1,66 Prozent bei 30.997,98 Zählern.

Ein überzeugender Arbeitsmarktbericht in den USA und die Hoffnung auf eine Beruhigung der innenpolitischen Turbulenzen in Italien sorgten am Montag für Kauflaune an den asiatischen Aktienmärkten. Händler sprachen von einem freundlichen Wochenbeginn, nachdem bereits die Wall Street zum Wochenschluss mit Aufschlägen starke Arbeitsmarktdaten quittiert hatte. In Tokio trieb zusätzlich der angesichts der guten US-Daten zum Dollar nachgebende Yen. Stimmungstützend wirkte daneben, dass US-Präsident Donald Trump nun doch entschlossen scheint, den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un zu treffen.

Redaktion finanzen.at