ATX im Plus -- DAX leichter

Der Leitindex ATX eröffnete den heutigen Handelstag kaum bewegt bei 3.224,58 Punkten. Im Verlauf bewegt er sich im Plus.

Da an der Wall Street wegen des Unabhängigkeitstages in den USA kein Börsenhandel stattfindet, fehlen Impulse.

Von den politischen Tumulten um den Asylstreit in Europa wenden sich die Anleger vorerst ab. Trotz der Einigung in Deutschland zwischen CDU und CSU im Asylstreit ist das Thema aber nicht vom Tisch. "Wir sind sicherlich nicht bereit, Verträge zu Lasten Österreichs abzuschließen", sagte dazu Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Am Donnerstag besucht der deutsche Innenminister Horst Seehofer Wien, um mit Kurz über die Auswirkungen des Asylkompromisses zu diskutieren.

DAX leichter

Der DAX hat den Mittwochshandel 0,21 Prozent tiefer bei 12.323,75 Indexpunkten eröffnet. Auch im weiteren Verlauf bewegt er sich leicht im Minus.

Als Belastung erweist sich die nahende Verschärfung des amerikanisch-chinesischen Handelskonfliktes: So werfen die US-Importzölle auf chinesische Produkte, die am Freitag in Kraft treten sollen, bereits ihre Schatten voraus. Am Markt wird fest mit entsprechenden Gegenmaßnahmen Pekings gerechnet.

Als Kursstütze dient hingegen offenbar der zuletzt schwächelnde Eurokurs, der Exporte in Länder ausserhalb der Eurozone generell begünstigt: Die Gemeinschaftswährung litt etwas unter durchwachsenen europäischen Konjunkturdaten.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX