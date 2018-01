ATX fällt zum Wochenende marginal zurück - DAX schließt Freitagshandel deutlich im Plus

Nachdem der ATX nach einem schwachen Start im Handelsverlauf zunächst um die Nulllinie pendelte, fiel er am späteren Freitag ins Minus. Zum Ertönen der Börsenschlussglocke ging es mit dem heimischen Leitindex um marginale 0,12 Prozent auf 3.550,88 Punkte südwärts.

In dieser Woche verbuchte der heimische Leitindex ATX dennoch ein Kursplus von knapp vier Prozent. Zum Wochenschluss machten einige Anleger Kasse.

DAX am Freitag stark

Die DAX-Anleger präsentierten sich am Freitag in Kauflaune.

Angesichts eines anhaltenden Aufschwungs an der Wall Street und in Asien behauptete sich der deutsche Leitindex klar über der am Vortag wiedererrungenen Marke von 13.100 Zählern - mit einem Aufschlag von 1,15 Prozent bei 13.319,64 Punkten. Nachdem er noch zum Jahresauftakt mit 12.745 Zählern auf das tiefste Niveau seit September abgesackt war, schoss er in der ersten Handelswoche des Jahres damit schnurstracks um über 4 Prozent nach oben.

Auch dass die US-Wirtschaft im Dezember weniger Stellen geschaffen hat als erwartet, brachte die Anleger nicht aus der Ruhe. Der US-Arbeitsmarktbericht dimmte das Kursfeuerwerk nur wenige Minuten.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswires / dpa-AFX / APA