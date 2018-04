Am Donnerstag präsentieren sich die heimischen Märkte mit kräftigen Zuschlägen.

Der ATX stieg mit klaren Gewinnen von 1,2 Prozent auf 3 432,12 Punkten in den Handel ein.

Weiterhin ist der von den USA ausgehende Protektionismus ein Belastungsfaktor für die Börsen, wie auch die hohe Volatilität bei den hoch bewerteten US-Technologieaktien. Für etwas Entspannung dürften die Aussagen von US-Handelsminister Wilbur Ross sorgen, der trotz der aggressiven Handelsstreitigkeiten mit China damit rechnet, dass sich beide Länder noch auf ein Abkommen verständigen werden. Zudem verweisen Marktteilnehmer auf das Börsenmotto, wonach politische Börsen kurze Beine haben.

Es muss aber damit gerechnet werden, dass die Anleger das deutliche Plus auch schnell wieder dazu nutzen werden, ihre Bestände abzubauen. denn am dem Umfeld, das auch weiterhin für eine hohe Volatilität sorgen dürfte, hat sich nichts geändert. Angesichts der derzeit enormen Schwankungen an den Börsen dürften einige Investoren aber vorziehen, lieber von der Seitenlinie zuzuschauen.

DAX mit Gewinn erwartet

Der DAX übersprang zum Börsenstart mühelos die 12.000 Punkte-Marke. Er eröffnete 1,67 Prozent fester auf 12.153,61 Zählern.

finanzen.at / Dow Jones Newswires