Asiatische Börsen mehrheitlich richtungslos

Der Nikkei 225 tendiert mit einem schmalen Plus von 0,13 Prozent auf 22.505,10 Zählern am Dienstag kaum verändert. Der Shanghai Composite hingegen notiert mit einem Zuschlag von 0,23 Prozent auf 3.098.34 Zählerpunkten freundlicher. Auch der Hang Seng in Hongkong pendelt bei bei 0,16 Prozent im Plus auf 31.046,54 Zählern um seinen Vortagesschlusskurs.

Nach der Rally des Vortages präsentieren sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag ohne klare Richtung. Allen Börsen gemein sind nur geringe Veränderungen, wobei die Tendenz überwiegend leicht positiv ist. Der lustlose Handel sei letztlich Ausdruck fehlender Orientierung, heisst es im Handel. Am ehesten liefert der seit Tagen fallende Ölpreis Impulse. Wie schon an der Wall Street stehen Ölwerte auch in Asien nicht auf den Kaufzetteln. In Hongkong ermässigen sich CNOOC um 0,9 Prozent und Sinopec um 3,2 Prozent. Letztere leiden zudem unter einer Abstufung durch Goldman Sachs.

In Tokio stagnieren die Kurse nach überraschend schwach ausgefallenen Ausgaben der privaten Haushalte im April und angesichts einer sich abschwächenden Kosmumneigung. Schanghai zeigt sich gut behauptet und Hongkong dreht knapp ins Plus, nachdem der Leitindex HSI am Vortag bereits die stärksten Gewinne verbucht hatte. Damit könnte Hongkong die Gewinnstrecke auf nunmehr vier Tage ausbauen. Zunächst hatte noch ein schwacher Einkaufsmanagerindex belastet.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswires