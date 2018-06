US-Börsen durchwachsen

Die Wall Street bewegen sich im Dienstagshandel in unterschieliche Richtungen.

Der Dow Jones startete wenig verändert und bewegt sich derzeit kaum. Der NASDAQ Composite eröffnete den Dienstagshandel fester und rutscht aktuell leicht ins Minus.

Aktien aus dem Technologiesektor haben auch am Dienstag an der Wall Street neue Kursrekorde aufgestellt. Am US-Markt hatte der technologielastige Nasdaq-Composite erstmals seit drei Monaten einen neuen Schlussrekord erreicht. "Tech-Werte sind der herausragende Sektor, der nach einer strukturellen Wachstumsstory aussieht und weiterhin Gewinnwachstum zeigen wird", sagt Nick Peters, Portfoliomanager bei Fidelity International. Die Rally könne durchaus noch weitergehen, sie werde aber zunehmend auch von Spekulanten angetrieben.

Für den Dow Jones ist nach dem starken Wochenbeginn dagegen ein wenig die Luft raus.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswire / dpa (AFX)