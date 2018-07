Die Verluste der letzten Tage dominierten auch am Donnerstag die Börsen in Asien.

Auch am Donnerstag setzten die Verluste fort, die asiatischen Börsen gaben weiterhin ab.

Der Nikkei 225 beendete den Handel bei 0,78 Prozent auf 21.546,99 Zählern im Minus.

Auch der Shanghai Composite .

fiel um 0,91 Prozent bei 2.733,88 Indexpunkten. Der Hang Seng büßte zum Handelsschluss nur leichte Verluste von 0,21 Prozent auf 28.182,09 Zähler ein.

Im Verlauf der Sitzung hat sich an den ostasiatischen Börsen eine klar negative Tendenz durchgesetzt.

Ohne US-Vorgaben nach dem Feiertag konzentrierten sich Anleger auf den ab Freitag eskalierenden Handelskonflikt zwischen den USA und China. Wie schon an den Vortagen gab es einige wenige Ausreißer mit steigenden Kursen, doch drückte der Handelsstreit die Mehrzahl der Börsen ins Minus. Am Freitag treten die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf chinesische Importe in die USA in Kraft. China kündigte seinerseits an, mit Gegenzöllen auf US-Einfuhren im Volumen von 34 Milliarden Dollar zu regieren. Auch diese Zölle gelten ab Freitag. Das chinesische Zollamt erklärte, man werde chinesische Zölle auf Produkte aus den Vereinigten Staaten unmittelbar nach einem Inkrafttreten der US-Zölle einführen.

Einige unverbesserliche Optimisten hofften zwar noch immer auf eine Verständigung in letzter Sekunde, doch die Zeit wird knapp und die Hoffnung bei den meisten Anlegern schwindet. Die Investoren stellen sich mehrheitlich auf eine Eskalation im Handelskonflikt ein und verkaufen Aktien. Die Kurse an vielen Handelsplätzen fielen dabei auf die tiefsten Stände seit etlichen Monaten.

