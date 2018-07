Der heimische Aktienmarkt ist heute wenig bewegt in den Handel gestartet, drehte aber kurz danach ins Plus.

Der Leitindex ATX eröffnete den heutigen Handel kaum bewegt bei 3.256,18 Zählern, baut im Verlauf jedoch Gewinne aus.

Da gestern an der Wall Street wegen des Nationalfeiertags (Independence Day - Unabhängigkeitstag) in den USA kein Börsenhandel stattfand, fehlten Impulse.

Von den politischen Tumulten um den Asylstreit in Europa wendeten sich die Anleger vorerst ab. Trotz der Einigung in Deutschland zwischen CDU und CSU im Asylstreit ist das Thema aber nicht vom Tisch. "Wir sind sicherlich nicht bereit, Verträge zu Lasten Österreichs abzuschließen", sagte dazu Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Am Donnerstag besucht der deutsche Innenminister Horst Seehofer Wien, um mit Kurz über die Auswirkungen des Asylkompromisses zu diskutieren.

DAX mit Zuschlägen

Der DAX startete 0,37 höher bei 12.363,05 Indexpunkten in den Handel. Auch im Verlauf kann er die Gewinne weiter ausbauen.

Der deutsche Leitindex bleibt heute vermutlich weiter ohne klaren Trend. Auch auf Wochensicht hat sich der DAX per saldo kaum bewegt. Er zeigt sich damit trotz deutlicher Verluste in Asien bislang recht robust. Dort gehen die Anleger angesichts der bevorstehenden US-Strafzölle gegen China weiter in die Defensive.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX