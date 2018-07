Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag von ihrer freudlichen Seite, nachdem sie am Mittwoch feiertagsbedingt geschlossen geblieben waren.

Der Dow Jones eröffnete deutlich fester und schloss 0,75 Prozent höher bei 24.356,88 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich ebenfalls auf grünem Terrain und beendete die Sitzung 1,12 Prozent bei 7.586,43 Zählern im Plus.

Börsianer sprachen von kleineren Entspannungssignalen nach einem Treffen von Topmanagern der deutschen Autoindustrie am Mittwoch in Berlin mit US-Botschafter Richard Grenell. In Industriekreisen war anschliessend von einem positiven Zeichen die Rede gewesen. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump der EU mit hohen Einfuhrzölle auf Autos gedroht. Die EU hatte für einen solchen Fall Gegenmassnahmen ins Spiel gebracht.

Hinzu kamen robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt. Des Weiteren hat das jüngste Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank zu Tage gebracht, dass die Zinsen kommendes Jahr möglicherweise so stark angehoben werden, dass sie nicht mehr als konjunkturfördernd gelten könnten.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX / Dow Jones Newswires