Roter Handelsstart an der Wall Street - Trump drückt auf Stimmung

Nach der fulminanten Erholung der beiden vorigen Tage kommt es zum Wochenausklang an der Wall Street erneut zu Verlusten.

Der Dow Jones gibt zum Handelsstart um 0,54 Prozent auf 24.373,60 Zähler nach. Der NASDAQ Composite steht zur Eröffnung um 1,1 Prozent tiefer bei 6.999,57 Punkten.

US-Präsident Donald Trump hat im Zollstreit mit China nachgelegt. Der Präsident lässt die zuständigen Behörden prüfen, ob weitere Strafzölle von 100 Milliarden Dollar "angemessen" seien. China reagierte scharf und kündigte "umfassende Gegenmaßnahmen" an. "Nachdem es gestern für einen Moment so aussah, als würde im Streit zwischen den USA und China etwas Mäßigung einkehren, holte Trump zum erneuten Schlag mit der Zollkeule aus", schrieb Pia Ahrens von der Bayern LB in einem Kommentar.

Mit dem Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März stand vorbörslich ein Konjunkturbericht zur Veröffentlichung an, der unter normalen Umständen viel Beachtung findet. Dieses Mal müssen sich die sogenannten Payrolls aber die Aufmerksamkeit der Anleger mit dem jüngsten Kapitel im Zollstreit teilen.

Am Arbeitsmarkt zeigte sich, dass die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent verharrte und nicht wie von Experten erwartet leicht zurückging. Thomas Altmann von QC Partners sprach auf den ersten Blick von einer schwachen Entwicklung, die aber deshalb "den Geschmack vieler Anleger genau trifft". Die Löhne stiegen erwartungsgemäß, die Zahl der neuen Stellen wachse aber langsamer. "Diese Kombination nimmt Druck von der Fed", sagte der Portfoliomanager mit Blick auf deren Zinserhöhungskurs.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswires / dpa-AFX