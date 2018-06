Die US-Indizes zeigen sich am Mittwoch mit freundlicher Zurückhaltung.

Der Dow Jones stieg mit Zuschlägen von 0,4 Prozent auf 24.907,40 Punkten in den Handel ein und weist weiterhin zaghafte Gewinne aus. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls mit kleinen Zuschlägen, ist jedoch inzwischen auf sein Vortagesniveau abgesunken.

Während der Handelskonflikt zwischen den USA und Europa sowie China weiter im Hintergrund schwelen dürfte, könnten erneut die Ölpreise im Blick stehen. Im Tagesverlauf nämlich wird die Wochenentwicklung der Ölreserven in den USA veröffentlicht. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) von einem Rückgang der amerikanischen Reserven in der vergangenen Woche um mehr als zwei Millionen Barrel ausgeht.

Redaktion finanzen.at / dpa (AFX)