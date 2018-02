Nach dem jüngsten Kursrutsch ist Durchatmen angesagt. Der ATX legte zu Beginn um 1,6 Prozent auf 3.461 Zähler zu und baut dieses Plus im weiteren Handelsverlauf noch aus. Zuvor musste der ATX sieben Verlusttage in Folge hinnehmen.

Europaweit gibt es einen Erholungsschub zu sehen, nachdem die Wall Street am Vorabend starke Vorgaben nach der jüngsten Talfahrt geliefert hatte. Zum Wochenstart hatte der Dow Jones im Verlauf noch den stärksten Punkteverlust in seiner Geschichte hinnehmen müssen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.420,00 und 3.498,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.475,00 Punkten aus.

Auf Unternehmensseite hat am heimischen Markt die Raiffeisen Bank International (RBI) vorläufige Zahlen vorgelegt. Sie weist für 2017 einen mehr als verdoppelten Konzerngewinn aus. Erstmals seit 2013 wird es auch eine Dividende geben.

DAX zeigt sich freundlich

Auch der deutsche Aktienmarkt weist grüne Vorzeichen aus. Der DAX stieg zum Handelsauftakt um 0,7 Prozent auf 12.478,68 Zähler und liegt auch im weiteren Handelsverlauf in der Gewinnzone. Damit folgen die Börsen den guten Vorgaben aus den USA und Asien.

Experten zufolge hängen die hiesigen Aktienmärkte derzeit sehr stark an der Kursentwicklung auf der anderen Seite des Atlantiks. Als Reaktion auf den heftigen Absturz zum Wochenauftakt war der Dow Jones am Vorabend in New York nach einigem Auf und Ab um mehr als 2 Prozent gestiegen. Weil die Abschläge in Frankfurt am Vortag zwar hoch, aber deutlich milder als in den USA ausfielen, konnte der DAX dem folgerichtig nur reduziert folgen. Nach Einschätzung der Postbank liegt der Kern des aktuellen Problems auf der anderen Seite des Atlantiks.

Die Nervosität unter den Anlegern bleibt außerdem hoch. Die als Angstbarometer angesehenen Volatilitätsindizes wie der VIX, der die Schwankungsbreite am breiten US-Markt ausdrückt, verbleiben auf einem außerordentlich hohen Niveau. Wie die Postbank betont, haben sich "die nervösen Hände noch nicht aus den Börsensälen verabschiedet". Es sei deshalb "zu früh, um jetzt schon das Ende der Korrektur auszurufen."

Die Einigung zwischen CDU/CSU und SPD auf eine neue Grosse Koalition lässt die Aktienmärkte indes weitgehend kalt, und das obgleich die SPD überraschenderweise mit dem Aussen- und Finanzministerium gleich zwei Schlüsselresorts für sich verbuchen konnte. "Wenigstens ist eine Lösung da", sagt ein Händler. Besonders ausländische Anleger hätten eine andauernde Hängepartie negativ gesehen. Doch muss der Koalitionsvertrag noch von der SPD-Basis bewilligt werden.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX / APA / Dow Jones