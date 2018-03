Der Dow Jones muss zu Handelsbeginn 0,51 Prozent auf 24.758,15 Punkte abgeben und bewegt sich auch weiterhin in der Verlustzone. Nachdem der NASDAQ Composite den Mittwoch 0,82 Prozent im Minus bei 7.311,74 Zählern begonnen hatte, pendelt er aktuell um die Nulllinie.

Mit dem überraschenden Rücktritt des obersten Wirtschaftsberaters im Weissen Haus, Gary Cohn, nehmen die Sorgen um die Einführung der von US-Präsident Donald Trump geplanten Strafzölle wieder zu. Cohn hat damit offenbar die Konsequenz aus seiner Niederlage im Streit um die geplanten Strafzölle gezogen. Der frühere Investmentbanker und dezidierte Befürworter des Freihandels hatte sich mit Nachdruck gegen die geplanten Zölle auf Stahl und Aluminium gestemmt.

"Cohn wurde als der kühle Kopf gesehen, der sich in der Trump-Administration durchsetzen kann", so Markt-Stratege J.J. Kinahan von TD Ameritrade. Das deutliche Minus im S&P-500-Future zeige, dass der Markt ein Menge Vertrauen in Cohn's Urteilsvermögen gesetzt hat und er sich im Laufe der Jahre an der Wall Street ein hohes Mass an Glaubwürdigkeit erarbeitet habe, ergänzt der Teilnehmer.

US-Daten liefern derweil keine Impulse. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Unsicherheit am Markt haben die veröffentlichten US-Daten kaum Einfluss auf das Geschehen. Der über den Erwartungen ausgefallene ADP-Arbeitsmarktbericht spielt keine Rolle. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 235.000 Stellen. Analysten hatten nur ein Plus von 200.000 Jobs vorausgesagt. Auch die Vormonatsdaten wurden leicht nach oben revidiert. "Der US-Arbeitsmarkt brummt und läuft Gefahr, zu überhitzen", sagt Mark Zandi, Chefökonom von Moody's Analytics. "Mit erhöhten Staatsausgaben und Steuersenkungen wird das Jobwachstum noch zunehmen."

Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Januar den fünften Monat in Folge gestiegen und hat den höchsten Wert seit über neun Jahren erreicht. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 56,60 Milliarden Dollar. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 55,00 Milliarden Dollar gerechnet.

Im weiteren Verlauf folgen noch die wöchentlichen US-Öllagerdaten und das "Beige Book" der US-Notenbank.

finanzen.at / Dow Jones