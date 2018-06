Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag tief in der Verlustzone.

Der ATX ging deutlich schwächer in den Handel und tendiert auch weiterhin unterhalb der Nulllinie.

Schwache Vorgaben lassen einen schwachen Wochenausklang vermuten. An der Wall Street bröckelten nachbörslich die Futures etwas ab. An den asiatischen Börsen gingen die Börsianer ebenfalls in die Defensive.

Die deutsche Wirtschaft startete schwach ins Frühjahr. Die Exporte fielen im April um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im März hatte es noch einen kräftigen Anstieg von 1,8 Prozent gegeben. Auch die Produktion gab nach.

Zudem belastet die Ungewissheit vor dem G7-Gipfel. Schon vor dem Treffen der sieben großen Industrienationen in Kanada ist ein Streit mit US-Präsident Donald Trump offen ausgebrochen. Nach Gesprächen mit dem kanadischen Gastgeber Justin Trudeau rief Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit scharfen Worten dazu auf, sich geschlossen der amerikanischen "Vormachtpolitik" zu widersetzen.

DAX im Minus

Der deutsche Leitindex DAX 30 eröffnete die Sitzung 1,11 Prozent schwächer bei 12.668,77 Punkten und pendelt auf rotem Terrain seitwärts.

Die Streitigkeiten drehen sich um Trumps Alleingänge wie Sonderzölle auf Importe aus Europa, Kanada, Mexiko und Japan sowie seinen Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzvertrag und aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran. "Spannend wird, wie offen die übrigen Regierungschefs den Handelskonflikt mit Donald Trump austragen", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Hier könnte eine gefährliche Spirale aus Zöllen, Gegenmaßnahmen und immer neuen Gegenmaßnahmen entstehen."

Zudem stünden in der kommenden Woche wichtige geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) an, ergänzte Mark Holman von TwentyFour Asset Management. Aktuell gingen die Marktteilnehmer überwiegend von einer US- Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte aus, während bei der EZB noch kein Zinsschritt erwartet werde. Mitten im Handelsstreit mit den USA weitete sich derweil Chinas Handelsüberschuss im Mai erneut aus - allerdings deutlich geringer als gedacht.

