US-Indizes zeigen sich durchwachsen

Der Dow Jones startete 0,12 Prozent leichter bei 25.209,29 Punkten in den letzten Handelstag der Woche, tritt dann zunächst auf der Stelle und pendelt aktuell weiterhin um die Nulllinie. Der NASDAQ Composite verlor zum Handelsstart 0,35 Prozent auf 7.607,74 Zähler, danach zeigt er sich ebenfalls wenig verändert.

Vor Beginn des G7-Treffens bleiben die Anleger an der Wall Street in Wartestellung.

Es herrscht Unsicherheit unter den Investoren, wie die Gespräche zwischen den USA und den anderen sechs Teilnehmern bis zum Samstag verlaufen werden. Konfliktstoff gibt es in ausreichender Menge: Strafzölle, Protektionismus, Handelskonflikte mit der EU und China und der Ausstieg aus dem Iran-Atomabkommen. Die Fronten scheinen, trotz vereinzelter Fortschritte, weiter verhärtet.

Dazu kommen die Entwicklungen in den Schwellenländern. So fiel der Aktienmarkt in Brasilien am Vortag um 3 Prozent auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr und die Landeswährung Real wertete weiter ab.

Wichtige US-Konjunkturdaten stehen zum Wochenausklang nicht auf der Agenda. Die Blicke sind schon auf die Sitzungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche gerichtet. Eine Zinserhöhung der Fed gilt als sicher.

Unter den Einzelwerten stehen Tech-Aktien weiter im Fokus. Sie hatten am Donnerstag bereits nach ihrem jüngsten Rekordlauf Gewinnmitnahmen der Anleger zu spüren bekommen.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones