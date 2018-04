Nach positiven Signalen im Handelsstreit: ATX mit leichtem Minus - DAX beginnt neue Woche fest

Kurz nach Handelsstart stand der ATX bei 3.443,60 Punkten mit 0,25 Prozent im Minus. Auch aktuell notiert er noch knapp unter seinem Vortagesschluss.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.420,00 und 3.480,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.468,00 Punkten aus.

Neue positive Signale im Handelsstreit zwischen China und den USA können die Stimmung zum Wochenstart damit zunächst nur mäßig stützen. US-Präsident Donald Trump hat sich am Wochenende zuversichtlich gezeigt, den Handelsstreit mit China beenden zu können. China werde seine Handelsbarrieren abbauen, "weil es das Richtige ist", schrieb Trump am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die gegenseitigen Zölle würden angepasst, und ein Abkommen zu geistigem Eigentum werde erreicht, erklärte der Präsident. Chinas Präsident Xi Jinping und er würden "immer Freunde bleiben", egal was im Handelsstreit passiere.

Aus Asien kamen am Montag überraschend günstige Vorlagen. "In Asien schlägt sich der Handelsstreit nicht mehr negativ nieder", sagt ein Marktteilnehmer. Die Märkte in Asien setzten offensichtlich darauf, dass er nicht weiter eskaliere. Davon sollte im weiteren Verlauf auch die Stimmung in Europa profitieren.

Vom Umfeld kommen kaum Impulse, sowohl am Devisenmarkt als auch bei den Rohstoffen verändern sich die Quotierungen nur wenig. "Die Frage ist, ob bei steigenden Kursen nun auch die Umsätze anziehen", sagt ein Händler. Dann wachse die Chance auf eine Bodenbildung.

DAX mit freundlichem Handel

Der deutsche Leitindex DAX eröffnet bei 12.311,02 Zählern um 0,57 Prozent höher und zeigt sich weiterhin in der Gewinnzone.

Die kurz vor dem Wochenende nochmal hochgekochte Furcht vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China hat sich über das Wochenende ein Stück weit gelegt. An der Wall Street zeichnete sich zum Wochenstart eine Erholung ab, was auch den Börsen Asiens Rückenwind verlieh.

Auf der Unternehmensseite richten sich die Blicke auf den Chefwechsel bei der Deutschen Bank. Am Sonntagabend hatte der Aufsichtsrat des größten Geldhauses Deutschlands mit sofortiger Wirkung den bisherigen Vize Christian Sewing als Nachfolger des glücklosen Vorstandschefs John Cryan ernannt.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX / Dow Jones Newswires