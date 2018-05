ATX vorbörslich wenig bewegt - DAX um die Nulllinie

Der ATX pendelt vorbörslich um die Nulllinie.

DAX kaum verändert

Der deutsche Leitindex DAX pendelt vorbörslich um seinen Vortagesstand.

Die USA hatten sich am Vorabend aus dem Atomdeal mit dem Iran zurückgezogen. Die im Rahmen des Abkommens ausgesetzten Sanktionen sollen in voller Härte wieder zum Tragen kommen. Am Ölmarkt trieb die Entscheidung die Preise in die Höhe. Am Aktienmarkt in New York reagierten die Anleger gelassen. Auch an Asiens Börsen hielten sich die Verluste in Grenzen."Mit dem Ausstieg hat die Welt einen geopolitischen Krisenherd mehr", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC Partners. "Und Unsicherheit ist nun einmal das, was die Anleger am wenigsten mögen." Von Panik gebe es aber keine Spur.

Neben den geopolitischen Entscheidungen sind es insbesondere eine Flut von Quartalsbilanzen, die das Augenmerk der Anleger auf sich lenken.

Redaktion finanzen.at / dpa