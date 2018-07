Der Leitindex ATX läutete den Tag mit deutlichen Aufschlägen ein und tendiert nun nur noch leicht im Plus.

Gute Vorgaben aus Übersee dürften zu Wochenbeginn auch die europäischen Börsen stützen. Am Freitag hatte der US-Arbeitsmarktbericht für Juni die Markterwartungen übertroffen. Im abgelaufenen Monat waren 213.000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Analysten hatten im Schnitt mit 195.000 Jobs gerechnet.

Im Handelsstreit zwischen den USA und China kam es am Wochenende zumindest zu keiner weiteren Zuspitzung. Eine neue Entwicklung gab es hingegen in Großbritannien. Der britische Brexit-Minister David Davis ist in der Nacht auf Montag zurückgetreten. Am Devisenmarkt legte das Pfund gegenüber Euro und Dollar zu.

DAX stabil

Der DAX startete 0,36 Prozent höher bei 12.541,74 Punkten, fällt nun jedoch an die Nulllinie zurück.

"Der Markt wendet sich nun vom Handelsstreit ab und der Earning-Season zu", sagt ein Marktteilnehmer. Zudem sei der Markt aus technischer Sicht erst einmal "sauber", viele Anleger seien "draußen" oder hätten abgesichert, ergänzt er.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones