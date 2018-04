Entspannung im Handelsstreit: ATX und DAX mit klaren Gewinnen erwartet

Der heimische Markt dürfte am Dienstag mit klaren Gewinnen in den Handel starten.

Der ATX wird in vorbörslichen Indikationen 0,8 Prozent höher bei 3.397 Punkten gesehen. Am Vortag hatte der Leitindex der Wiener Börse noch kräftig unter Druck gestanden und den Handel 2,41 Prozent leichter bei 3.368,93 Punkten beendet.

Zur Eröffnung am Dienstag zeichnen sich kräftige Aufschläge am heimischen Markt ab. Grund sind die konzilianten Töne, die der chinesische Präsident Xi Jinping in der Eröffnungsrede auf dem Boao-Forum auf Hainan angeschlagen hat. Xi hat vor einer Rückkehr einer Kalten-Krieg-Mentalität gewarnt und niedrigere Importzölle auf Autos und Erleichterung bei Investitionen in chinesische Unternehmen angekündigt. Damit geht Xi auf US-Präsident Donald Trump zu, der sich erst am Vortag in einem Tweet über die unterschiedliche Höhe der Zölle auf Auto-Importe beschwert hatte.

Die Entspannung im Handelsstreit dürfte mit Erleichterung an den Finanzmärkten zur Kenntnis genommen werden. Optimisten setzen darauf, dass am Ende Handelskonflikts neue Handelsverträge zwischen beiden Ländern stehen werden.

DAX weit im Plus erwartet

Die Anzeichen einer Deeskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China dürften auch den deutschen Aktienmarkt am Dienstag antreiben. Der deutsche Leitindex DAX wird vorbörslich auf 12.393 Punkte taxiert. Damit würde er rund 1,1 Prozent über seinem Vortagesschluss eröffnen.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping stellte in einer Rede auf dem asiatischen Wirtschaftsforum in Bo'ao in Südchina geringere Zölle auf Autoimporte, mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen in Aussicht. Anleger dürften das als Signal der Gesprächsbereitschaft Chinas mit den USA auffassen, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK.

Allerdings sollten die weiter schwelenden Spannungen zwischen den USA und Russland wegen der Syrien-Frage und die innenpolitischen Themen der USA als Risiken für den Finanzmärkte nicht vergessen werden, sagte Hewson. So hatten Ermittler des FBI am Montag das Büro des Trump-Vertrauten und Rechtsbeistandes Michael Cohen durchsucht.

Im Tagesverlauf könnten dann noch Erzeugerpreisdaten aus den USA für Impulse sorgen. Auf der Unternehmensseite richten sich die Blicke auf den Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer. Der steht laut dem "Wall Street Journal" vor dem Durchbruch bei der geplanten Übernahme des US-Saatgutproduzenten Monsanto. Die US-Kartellwächter wollten dem Kauf unter Auflagen zustimmen, hiess es unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

