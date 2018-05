ATX feiertagsbedingt kein Handel - DAX überwindet 13.000 Punkte

Datum Unternehmen/Event

10.05.18 1347 Property Insurance Holdings Inc / Quartalszahlen

10.05.18 4Energy Invest NV / Quartalszahlen

10.05.18 Achilles Corp / Quartalszahlen

10.05.18 ACI Worldwide IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Adani Transmission Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 ADEKA CORP / Quartalszahlen

10.05.18 ADORES Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Aemetis Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Aevi Genomic Medicine Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Africa Oil Corp / Quartalszahlen

10.05.18 AGP CORP / Quartalszahlen

10.05.18 AgroFresh Solutions Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Ahmednagar Forgings Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

10.05.18 Aichi Bank Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Aichi Tokei Denki Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Airport Facilities Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Akita Bank Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Akzo Nobel India Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Alimera Sciences Inc / Quartalszahlen

10.05.18 All About Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Almetax Manufacturing Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 ALPHA Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Alphatec Holdings Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Amada Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 amana holdings inc / Quartalszahlen

10.05.18 Amatei Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Amaya Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Amber Road Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Amdocs LtdShs / Quartalszahlen

10.05.18 American Capital Senior Floating Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 American Shared Hospital ServicesShs / Quartalszahlen

10.05.18 Americold Realty Trust Shs of Benef Interest / Quartalszahlen

10.05.18 Amlak Finance / Quartalszahlen

10.05.18 ANABUKI KOSAN INC / Quartalszahlen

10.05.18 Anadolu Anonim Turk Sigorta SirketiBearer Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Anavex Life Sciences Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Anest Iwata Corporation / Quartalszahlen

10.05.18 Anglo Pacific Group plc / Hauptversammlung

10.05.18 AOKI Holdings Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Aplix Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Apollo Tyres Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 APPLIED TECHNOLOGY CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Aptose Biosciences Inc / Quartalszahlen

10.05.18 ARC Group Worldwide Inc / Quartalszahlen

10.05.18 ArcBest Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Arco Vara ASShs / Quartalszahlen

10.05.18 Arihant Tournesol Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

10.05.18 Aritzia Inc Subord Voting / Quartalszahlen

10.05.18 Arrhythmia Research Technology Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Artis Real Estate Investment Trust Trust Units / Quartalszahlen

10.05.18 ARYx Therapeutics Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Asanko Gold Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Ascent Solar Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Asian Paints Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Assurant IncShs / Hauptversammlung

10.05.18 ASTARTA Holding NV / Quartalszahlen

10.05.18 Asunaro Aoki Construction Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Aurinia Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

10.05.18 AutoWeb Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Avaya Holdings Corp Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Avesoro Resources Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 AVEX GROUP HOLDINGS INCShs / Quartalszahlen

10.05.18 Avianca Holdings SA Pfd Shs / Quartalszahlen

10.05.18 AZIA CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 B2Gold Corp / Quartalszahlen

10.05.18 BAE Systems plc / Hauptversammlung

10.05.18 Banca Ifis SPA / Quartalszahlen

10.05.18 Bank of Georgia Holdings PLC / Quartalszahlen

10.05.18 Bank of the Ryukyus Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Barnwell Industries Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Bear State Financial Inc / Quartalszahlen

10.05.18 bebe stores inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Being Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Belo Sun Mining Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Benesse CorpShs / Quartalszahlen

10.05.18 Bharat Bijlee Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

10.05.18 Bijou Brigitte AG / Quartalszahlen

10.05.18 BioAmber Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Biodelivery Sciences International IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Biofermin Pharmaceutical Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Biolife Solutions Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Bioscrip IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Biospecifics Technologies Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Biostage Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Biotime IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Birla Corporation Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

10.05.18 Blue Vision AS / Quartalszahlen

10.05.18 BlueKnight Energy Partners LP LLC Partnership Units / Quartalszahlen

10.05.18 BNK Petroleum Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Boart Longyear LtdShs / Quartalszahlen

10.05.18 BOOKOFF CORP / Quartalszahlen

10.05.18 BP Midstream Partners LP Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 BrainChip Holdings Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 BSM Technologies Inc / Quartalszahlen

10.05.18 BSP Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Caladrius Biosciences Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Caltex Australia LtdShs / Hauptversammlung

10.05.18 CAMAC Energy Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Campbell Resources IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Capricor Therapeutics Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Cara Operations Ltd Subord Voting / Quartalszahlen

10.05.18 Cardinal Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Cardlytics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 CareDx Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Carmanah Technologies Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Cas Medical Systems IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Casa Systems Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Cascades IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 CASSINA IXC Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Catabasis Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Ceco Environmental CorpShs / Quartalszahlen

10.05.18 Cellectar Biosciences Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Celsius Holdings Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Cemtrex Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Cengage Learning Holdings II Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Central Glass Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Cequence Energy Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 CES Energy Solutions Corp Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Challenger Technologies Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 ChannelAdvisor Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Chartwell Retirement Residences Trust Units / Quartalszahlen

10.05.18 Chemfab Alkalis Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Chennai Petroleum Corporation Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

10.05.18 Chesapeake Granite Wash Trust / Quartalszahlen

10.05.18 China Everbright International LtdShs / Quartalszahlen

10.05.18 China XD Plastics Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 China Yuchai International LtdShs / Quartalszahlen

10.05.18 ChromaDex Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Chuo Kagaku Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Chuo Warehouse Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 CI Financial Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Cipher Pharmaceuticals IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Civitas Solutions Inc / Quartalszahlen

10.05.18 CJ CheilJedang Corp / Quartalszahlen

10.05.18 CK Hutchison Holdings Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 Clarkson PLC / Hauptversammlung

10.05.18 Clarkson PLC / Hauptversammlung

10.05.18 Clean Energy Fuels Corp Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Cleveland Biolabs Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Clipper Realty Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 cocokara fine Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Codere SA Bearer Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Codexis Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Coherus BioSciences Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Columbia Laboratories Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Communisis plc / Hauptversammlung

10.05.18 Comstock Resources Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Condor Petroleum Inc / Quartalszahlen

10.05.18 CONTEC CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 ConvergeOne Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 COOKPAD Inc / Quartalszahlen

10.05.18 COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 CRISPR Therapeutics AG / Quartalszahlen

10.05.18 CROOZ Inc / Quartalszahlen

10.05.18 CTI Engineering Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Cyber Com Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Cypress Energy Part / Quartalszahlen

10.05.18 Daihen Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Daiichi Jitsugyo Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 DAIICHI KENSETSU CORP / Quartalszahlen

10.05.18 DaikyoNishikawa Corp / Quartalszahlen

10.05.18 DAIMARUENAWIN Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Daito Chemix Corp / Quartalszahlen

10.05.18 DASAN Zhone Solutions Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 DATA HORIZON CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Datacolor AG / Quartalszahlen

10.05.18 DeNA Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Denka Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Denyo Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Depomed IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Deva Holding AS / Quartalszahlen

10.05.18 Diana Shipping IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Digital Information Technologies Corp / Quartalszahlen

10.05.18 DIJET INDUSTRIAL CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Direct Line Insurance PLC / Hauptversammlung

10.05.18 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION Shares / Quartalszahlen

10.05.18 Diversified Royalty Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Dogan Holdings / Quartalszahlen

10.05.18 Dorman Products IncShs / Hauptversammlung

10.05.18 Doxa AB / Quartalszahlen

10.05.18 Dream Incubator Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Drecom Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Dropbox / Quartalszahlen

10.05.18 Dyadic International IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Eagle Industry Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Eagle Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

10.05.18 East Coast Steel Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 EBARA Foods Industry Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Echelon Corp / Quartalszahlen

10.05.18 ECN Capital Corp When Issued / Quartalszahlen

10.05.18 Elecnor SA / Quartalszahlen

10.05.18 Eloxx Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 eMagin Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Emera Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Energy Fuels Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Energy XXI Gulf Coast Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 ENEVA SA / Quartalszahlen

10.05.18 Englewood Cliffs / Quartalszahlen

10.05.18 ENGlobal Corp / Quartalszahlen

10.05.18 EnGro Corporation Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Enomoto Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Enservco Corp / Quartalszahlen

10.05.18 EnviroStar Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Equitable Group Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Estore Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Excellon Resources Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Express Scripts Holding Co / Hauptversammlung

10.05.18 Extendicare Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Ez Tec Empreendimentos Participacoes SA / Quartalszahlen

10.05.18 Farmer Mac / Quartalszahlen

10.05.18 Fate Therapeutics Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Ferrovial SA / Quartalszahlen

10.05.18 Fibrocell Science Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 FinTech Global Inc / Quartalszahlen

10.05.18 First Energy Service Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Fixstars Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Fomento de Construcciones y Contratas SA FCC / Quartalszahlen

10.05.18 Food Empire Holdings Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Force Motors Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

10.05.18 ForeScout Technologies Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Frasers Centrepoint Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Frontera Energy Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 FS Investment Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Fuji Machine Mfg Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Fuji Pharma Co LtdShs / Quartalszahlen

10.05.18 Fuji Seal / Quartalszahlen

10.05.18 FUJIMORI KOGYO CO LTDShs / Quartalszahlen

10.05.18 FUJISASH CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 FUJITOMI CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Fuso Pharmaceutical Industries LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Future Venture Capital Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Futurefuel Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Gabriel Resources LtdShs / Quartalszahlen

10.05.18 Gafisa SA / Quartalszahlen

10.05.18 Galectin Therapeutics Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Gastar Exploration Inc / Quartalszahlen

10.05.18 GCA Savvian Group Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Genki Sushi Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Genocea Biosciences Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Genting Singapore PLC / Quartalszahlen

10.05.18 GEO HOLDINGS CORP / Quartalszahlen

10.05.18 Gevo Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Ginza Renoir Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Glen Burnie BancorpShs / Hauptversammlung

10.05.18 Glenmark Pharmaceuticals Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Global Invacom Group Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 GLORY LTD / Quartalszahlen

10.05.18 GMB CORP / Quartalszahlen

10.05.18 GMM Pfaudler Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

10.05.18 GMO CLOUD KK / Quartalszahlen

10.05.18 GMO Payment Gateway Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Gran Colombia Gold Corp Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Granite Oil Corp / Hauptversammlung

10.05.18 Group Lease Public Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 GTX Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Gujarat Borosil Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

10.05.18 HABA LABORATORIES INC / Quartalszahlen

10.05.18 HARD OFF CORPORATION Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Harvest Capital Credit Corp / Quartalszahlen

10.05.18 HASHIMOTO SOGYO CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 HAZAMA CORP / Quartalszahlen

10.05.18 HC2 Holdings Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Hemacare CorpShs / Quartalszahlen

10.05.18 Hennessy Capital Acquisition Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Hibiya Engineering Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Hilton Worldwide Holdings Inc Registered Shs When Issued / Hauptversammlung

10.05.18 HIMACS Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Himax Technologies IncShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen

10.05.18 HIP CORP / Quartalszahlen

10.05.18 HIRATA Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Hiroshima Bank Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Histogenics Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Hitachi Transport System Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 HKT Trust and HKT Ltd Stapled security / Hauptversammlung

10.05.18 HOKUETSU METAL Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Hokuriku Electric Industry Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Holloway Lodging Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Honda Tsushin Kogyo Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 HONYAKU Center Inc / Quartalszahlen

10.05.18 HOYA CORP / Quartalszahlen

10.05.18 HTG Molecular Diagnostics Inc / Quartalszahlen

10.05.18 HubSpot Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Hyoki Kaiun Kaisha Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Hyundai Department Store Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 ICHIKURA CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Ideal Power Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Identive Inc / Quartalszahlen

10.05.18 IFIS JAPAN LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Ihlas HoldingShs / Quartalszahlen

10.05.18 Ikegami Tsushinki Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 ImmunoCellular Therapeutics Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Impress Holdings IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 IMURAYA GROUP CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 IMV CORP / Quartalszahlen

10.05.18 Independence Holding CoShs / Quartalszahlen

10.05.18 Indian Bank / Quartalszahlen

10.05.18 INNOTECH CORP / Quartalszahlen

10.05.18 Inpixon Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 IntelGenx Technologies Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Interpump Group SPA / Quartalszahlen

10.05.18 Intertape Polymer Group IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 INTRANCE CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Intrexon Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Invesco Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 Iochpe Maxion SA / Quartalszahlen

10.05.18 ISOTeam Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 IT Holdings Corp / Quartalszahlen

10.05.18 ITD Cementation India Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 ITD Cementation India Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 ITEC CORP / Quartalszahlen

10.05.18 ITV plc / Hauptversammlung

10.05.18 Iwasaki Electric Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 JAC Recruitment Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Jagged Peak Energy Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 JAPAN CASH MACHINE CO LTDShs / Quartalszahlen

10.05.18 JB Foods Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 JGC Corp / Quartalszahlen

10.05.18 John Laing Group PLC / Hauptversammlung

10.05.18 Jorudan Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 JSS CORP / Quartalszahlen

10.05.18 JUTEC Holdings Corp / Quartalszahlen

10.05.18 KADOKAWA DWANGO CORP / Quartalszahlen

10.05.18 Kamei Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Kandi Technologies Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Kanematsu Engineering Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Karyopharm Therapeutics Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Katakura Industries Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Katanga Mining Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 KAWAMOTO CORP / Quartalszahlen

10.05.18 Kawasumi Laboratories Inc / Quartalszahlen

10.05.18 KemPharm Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Kennametal India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

10.05.18 Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

10.05.18 Kingold Jewelry Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Kingsmen Creatives Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Kinki Sharyo Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Kirloskar Oil Engines Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Knight Therapeutics Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Koc Holding / Quartalszahlen

10.05.18 Kogi Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Kohsoku Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Koss CorpShs / Quartalszahlen

10.05.18 KP Tissue Inc / Quartalszahlen

10.05.18 KRBL Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Krishna Ventures Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 KU HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Kyokuyo Co LtdShs / Quartalszahlen

10.05.18 KYORIN Holdings Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Kyushu Leasing Service Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Kyushu Railway Company / Quartalszahlen

10.05.18 Ladenburg Thalmann Financial Services IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 LAND BUSINESS CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Laurus Labs Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Lazydays Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Leatt Corp / Quartalszahlen

10.05.18 LINTEC Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Lion Biotechnologies Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Lobtex Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 LONSEAL CORP / Quartalszahlen

10.05.18 LOOK INCShs / Quartalszahlen

10.05.18 Lupus Capital PLC / Hauptversammlung

10.05.18 Lydian International Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Magna Inc / Quartalszahlen

10.05.18 MAM Software Group Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Marin Software Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Marrone Bio Innovations Inc / Quartalszahlen

10.05.18 MARUI GROUP CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Maruichi Steel Tube Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Maruo Calcium Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Masaru Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Matinas BioPharma Holdings Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 MCBC Holdings Inc / Quartalszahlen

10.05.18 MedEquities Realty Trust Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Mediaflag Inc / Quartalszahlen

10.05.18 MEG Energy Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Megachips CorpShs / Quartalszahlen

10.05.18 MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Meisei Industrial Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Meitec CorpShs / Quartalszahlen

10.05.18 Meiwa Industry Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Melrose Industries PLC / Hauptversammlung

10.05.18 MG HOME CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Mikuni Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs / Quartalszahlen

10.05.18 Mitsumura Printing Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Mix Telematics Limited / Quartalszahlen

10.05.18 mixi IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 MMA Capital Management LLC / Quartalszahlen

10.05.18 mobcast inc / Quartalszahlen

10.05.18 Mondadori / Quartalszahlen

10.05.18 Morinaga Milk Industry Co LtdShs / Quartalszahlen

10.05.18 MoSys Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Mountain Province Diamonds IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Mphasis Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

10.05.18 MYOS Corporation / Quartalszahlen

10.05.18 NAGANO BANK LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Nakabayashi Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Nanotech Security Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Nanyo Corp Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 NASB Financial IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Natural Gas Services Group IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Natures Sunshine Products IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Navios Maritime Acquisition Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Navneet Education Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 NCsoft Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Nektar Therapeutics / Quartalszahlen

10.05.18 Neovasc Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Nestle India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

10.05.18 Neturen Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 New Senior Investment Group Inc When Issued / Quartalszahlen

10.05.18 News Corp LLC / Quartalszahlen

10.05.18 NICHIREKI CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 NIHON FALCOM CORP / Quartalszahlen

10.05.18 Nihon Kohden Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Nikkiso Co LtdShs / Quartalszahlen

10.05.18 Nippon Crucible Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Nippon Jogesuido Sekkei Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Nippon Kanzai Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Nippon Kayaku Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 NIPPON RIETEC CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Nippon Shinyaku Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Nippon Systemware Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Nippon Television Holdings Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Nippon Tungsten Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Nishimatsu Construction Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Nissei Build Kogyo Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Nissin Food Products Co LtdShs / Quartalszahlen

10.05.18 NISSO CORP Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Nitin Spinners Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

10.05.18 Nittetsu Mining Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Nitto Kohki Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Nomad Holdings Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Nordecon AS / Quartalszahlen

10.05.18 Nordic American Offshore Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 NORITAKE CO LTDShs / Quartalszahlen

10.05.18 North Pacific Bank Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Northern Dynasty Minerals LtdShs / Quartalszahlen

10.05.18 NorthStar Realty Europe Corp When Issued / Quartalszahlen

10.05.18 Northview Apartment Real Estate Investment Trust Trust Units / Quartalszahlen

10.05.18 NovaBay Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

10.05.18 NTT URBAN DEVELOPMENT CORPShs / Quartalszahlen

10.05.18 Oak Capital Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Obalon Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 OGURA CLUTCH CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Oiles Corp / Quartalszahlen

10.05.18 OK Food Industry Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Okamoto Industries Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Omeros Corp / Quartalszahlen

10.05.18 On The Beach Group PLC / Quartalszahlen

10.05.18 Oncolytics Biotech Inc / Quartalszahlen

10.05.18 OneSavings Bank PLC / Hauptversammlung

10.05.18 Ono Pharmaceutical / Quartalszahlen

10.05.18 ONTSU Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 OOTOYA Holdings Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Opera Software ASAShs / Quartalszahlen

10.05.18 OPT Inc / Quartalszahlen

10.05.18 OPTEX Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Orbit International CorpShs / Quartalszahlen

10.05.18 Orexigen Therapeutics Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Organo Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Osiris Therapeutics IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Pacific Coast Oil Trust Units of Beneficial Interest / Quartalszahlen

10.05.18 Panasonic Carbon India Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Park City Group IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Peabody Energy Corp / Hauptversammlung

10.05.18 Pegatron Corporation / Quartalszahlen

10.05.18 Pendal Group Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Pernix Therapeutics Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Petron Corporation / Quartalszahlen

10.05.18 Petronas Chemicals Group Bhd / Quartalszahlen

10.05.18 Petronet LNG Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Pfenex Inc / Quartalszahlen

10.05.18 PFSweb Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Pharmos CorpShs / Quartalszahlen

10.05.18 Pico Holdings IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Pieris Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Pilgrims Pride Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Pilum AB / Quartalszahlen

10.05.18 Piraeus Bank SA Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Piramal Enterprises Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 PLDT Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Poly Medicure Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Poste Italiane SPA / Quartalszahlen

10.05.18 PQ Group Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Pressure Biosciences Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Prestige Brands Holdings IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Pretium Resources Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Princeton National Bancorp IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Profound Medical Corp / Quartalszahlen

10.05.18 ProntoForms Corp / Quartalszahlen

10.05.18 PSP Projects Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 PTL Enterprises Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

10.05.18 Quarterhill Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Quick Heal Technologies Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Quinpario Acquisition Corp 2 Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Radius Health Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Raito Kogyo Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Rathbone Brothers plc / Hauptversammlung

10.05.18 RCI Hospitality Holdings Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Redefine Properties Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Redfin Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Regulus Therapeutic Inc / Quartalszahlen

10.05.18 RENAISSANCE INC / Quartalszahlen

10.05.18 Renew Inf Gr GBP / Hauptversammlung

10.05.18 Renew Inf Gr GBP / Hauptversammlung

10.05.18 Rentech Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Research Frontiers IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Revlon / Quartalszahlen

10.05.18 ReWalk Robotics Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Rinko Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Ritchie Brothers Auctioneers IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 RLJ Entertainment Inc / Quartalszahlen

10.05.18 RSWM Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

10.05.18 Rubfila International Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Rubicon Minerals Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Rubicon Technology Inc Registered Shs / Hauptversammlung

10.05.18 RXi Pharmaceuticals Corp Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 S1 Corporation / Quartalszahlen

10.05.18 SAES Getters SPA / Quartalszahlen

10.05.18 SAExploration Holdings Inc / Quartalszahlen

10.05.18 SAKAE ELECTRONICS CORP / Quartalszahlen

10.05.18 Sakai Trading Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Sakurai Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 SAN HOLDINGS INC / Quartalszahlen

10.05.18 Sanchez Production Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

10.05.18 Sankyo Co LtdShs / Quartalszahlen

10.05.18 Sankyo Kasei Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Sankyu IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Sanritsu Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Sanyo Industries Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Sanyu Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Sarawak Oil Palms Bhd / Quartalszahlen

10.05.18 Sasakura Engineering Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Savaria Corp / Quartalszahlen

10.05.18 SBS Holdings Inc / Quartalszahlen

10.05.18 SeaBird Exploration PLC / Hauptversammlung

10.05.18 Second Sight Medical Products Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Seed Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 SEED CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 SEIBU HOLDINGS INC / Quartalszahlen

10.05.18 Seikitokyu Kogyo Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 SEKI CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 SEMITEC Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Sempra Energy / Hauptversammlung

10.05.18 Senko Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Senseonics Holdings Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Serco Group plc / Hauptversammlung

10.05.18 Serco Group plc / Hauptversammlung

10.05.18 Seria Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 SEVEN SEAS HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Sheela Foam Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 SHIBAURA MECHATRONICS CORP / Quartalszahlen

10.05.18 Shigematsu Works Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Shimadzu CorpShs / Quartalszahlen

10.05.18 SHINAGAWA REFRACTORIES CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 SHINDEN HIGHTEX CORP / Quartalszahlen

10.05.18 Shinnihon Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Shinsegae Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 SHOFU INC / Quartalszahlen

10.05.18 Showa Paxxs Corp / Quartalszahlen

10.05.18 SHOWA SHINKU CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Shree Karthik Papers Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 SHUEI YOBIKO Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Sienna Senior Living Inc / Quartalszahlen

10.05.18 SIIX CORP / Quartalszahlen

10.05.18 Sino Grandness Food Industry Group Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Smart Sand Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 SOFT99corpShs / Quartalszahlen

10.05.18 Sosei Group Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Sotkamo Silver AB / Quartalszahlen

10.05.18 Sphere 3D Corp Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 SRA Holdings Inc / Quartalszahlen

10.05.18 SSR Mining Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Starzen Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 SteadyMed Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Strad Energy Services Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Stratus Properties IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Strongbridge Biopharma PLC / Quartalszahlen

10.05.18 Suburban Propane Partners L P Partnership Units / Quartalszahlen

10.05.18 SUMCO CORPShs / Quartalszahlen

10.05.18 Sumitomo Densetsu Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 SUNNY SIDE UP Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Superconductor Technologies Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Superior Drilling Products Inc / Quartalszahlen

10.05.18 SymBio Pharmaceuticals Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Synthesis Energy Systems Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Syros Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

10.05.18 SYSTEM RESEARCH CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 TACHIBANA ELETECH Co LTD / Quartalszahlen

10.05.18 TAIYO YUDEN CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Tamai Steamship Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Tamura Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Taoka Chemical Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Tata Communications Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 TEAR Corp / Quartalszahlen

10.05.18 TECHNO ASSOCIE Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Telus CorpShs / Quartalszahlen

10.05.18 Terra Tech Corp Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Thaicom Public Company Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 The ExOne Co / Quartalszahlen

10.05.18 The Joint Corp / Quartalszahlen

10.05.18 The Mosaic Co / Hauptversammlung

10.05.18 TI Financial Holdings Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Titan Industries Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Titon Holdings PLC / Quartalszahlen

10.05.18 TiVo Corp / Quartalszahlen

10.05.18 TMAC Resources Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Toabo Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Toba Inc / Quartalszahlen

10.05.18 TOCALO Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Tohbu Network Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Toho Bank Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Toho Zinc Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Tohoku Steel Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 TOKATSU HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 TOKYU CONSTRUCTION CO LTDShs / Quartalszahlen

10.05.18 Tokyu Fudosan Holdings Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Tokyu Recreation Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 TONGYANG LIFE INSURANCE / Quartalszahlen

10.05.18 Topre Corp / Quartalszahlen

10.05.18 TOPY INDUSTRIES LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Torishima Pump Mfg Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Toscana Energy Income Corp / Quartalszahlen

10.05.18 Totetsu Kogyo Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 TOW CO LTDShs / Quartalszahlen

10.05.18 Towa CorpShs / Quartalszahlen

10.05.18 Toyo Business Engineering CorpShs / Quartalszahlen

10.05.18 Toyo Kohan Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Toyo Logistics Co LtdShs / Quartalszahlen

10.05.18 Toyo Sugar Refining Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Toyo Tec Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Transglobe Energy CorpShs / Quartalszahlen

10.05.18 Trican Well Service LtdShs / Quartalszahlen

10.05.18 Triumph Group Inc / Quartalszahlen

10.05.18 TRUST CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 TRUST Inc / Quartalszahlen

10.05.18 TT Electronics PLC / Hauptversammlung

10.05.18 TT Electronics PLC / Quartalszahlen

10.05.18 TT Electronics PLC / Hauptversammlung

10.05.18 Tullett Prebon PLCShs / Hauptversammlung

10.05.18 Udaipur Cement Works Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 UEX LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Ujjivan Financial Services Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Ultra Petroleum Corp Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Unicasa Industria de Moveis SA / Quartalszahlen

10.05.18 Union Bank Of India Dematerialised / Quartalszahlen

10.05.18 Unione di Banche Italiane SpA / Quartalszahlen

10.05.18 UNIPRES CORP / Quartalszahlen

10.05.18 Unique Fabricating Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Unite Group PLCShs / Hauptversammlung

10.05.18 Uniti Group Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 UQM Technologies IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Uralita SAShs / Quartalszahlen

10.05.18 URBANET CORP / Quartalszahlen

10.05.18 USHIO INCShs / Quartalszahlen

10.05.18 UT Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Vecima Networks IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS / Quartalszahlen

10.05.18 ViewRay Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Viskase Companies Inc / Quartalszahlen

10.05.18 VITAL KSK HOLDINGS INC / Quartalszahlen

10.05.18 Viveve Medical Inc / Quartalszahlen

10.05.18 VOC Energy Trust Units of Benef Interest / Quartalszahlen

10.05.18 Voltamp Transformers Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

10.05.18 WATABE WEDDING CORPShs / Quartalszahlen

10.05.18 Water Direct Corporation / Quartalszahlen

10.05.18 WAVELOCK HOLDINGS CO LTD Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Wheaton Precious Metals / Quartalszahlen

10.05.18 WILL Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Wilmar International LtdShs / Quartalszahlen

10.05.18 Windtree Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 WSP Global Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Xero Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 YAIZU SUISANKAGAKU INDUSTRY CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Yamaka Electric Construction Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Yamane Medical Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 YAMAYA CORPShs / Quartalszahlen

10.05.18 Yamazen Corp / Quartalszahlen

10.05.18 YHI International Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Yield10 Bioscience Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Yodogawa Steel Works LtdShs / Quartalszahlen

10.05.18 Yokowo Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Yomeishu Seizo Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Yonex Co Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Yorozu Corp / Quartalszahlen

10.05.18 YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 Zee Entertainment Enterprises Limited / Quartalszahlen

10.05.18 ZENSHO HOLDINGS CO LTD / Quartalszahlen

10.05.18 ZEON CORPShs / Quartalszahlen

10.05.18 Ziopharm Oncology IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Zoned Properties Inc / Quartalszahlen

10.05.18 ZOOM CORP Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 Magontec Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 Natural Health Trends CorpShs / Hauptversammlung

10.05.18 CK Hutchison Holdings Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 PBD Developments Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 Sino Gas and Energy Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 Polarcus Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 Arrow Global Group PLC / Quartalszahlen

10.05.18 BT Group plc / Quartalszahlen

10.05.18 CEZ AS / Quartalszahlen

10.05.18 Providence Resources Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Providence Resources PLC / Quartalszahlen

10.05.18 Telecom Egypt / Quartalszahlen

10.05.18 Cheung Kong Property / Hauptversammlung

10.05.18 CK Asset Holdings Limited Registered Shs / Hauptversammlung

10.05.18 Nedbank GroupShs / Hauptversammlung

10.05.18 Hang Seng Bank / Hauptversammlung

10.05.18 Condor Gold Plc / Hauptversammlung

10.05.18 Unite Group PLCShs / Hauptversammlung

10.05.18 Savannah Resources PLC / Hauptversammlung

10.05.18 Lupus Capital PLC / Hauptversammlung

10.05.18 Michelmersh Brick Holdings PLCShs / Hauptversammlung

10.05.18 Nice Systems Ltd / Quartalszahlen

10.05.18 Aviva plc / Hauptversammlung

10.05.18 BAE Systems plc / Hauptversammlung

10.05.18 ConvaTec PLC / Hauptversammlung

10.05.18 Direct Line Insurance PLC / Hauptversammlung

10.05.18 Gresham Computing PLCShs / Hauptversammlung

10.05.18 ITV plc / Hauptversammlung

10.05.18 Melrose Industries PLC / Hauptversammlung

10.05.18 OneSavings Bank PLC / Hauptversammlung

10.05.18 Univar Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Vesuvius PLC / Hauptversammlung

10.05.18 Robinson PLCShs / Hauptversammlung

10.05.18 Communisis plc / Hauptversammlung

10.05.18 Duke Energy Corp / Quartalszahlen

10.05.18 LaSalle Hotel Properties / Quartalszahlen

10.05.18 Rathbone Brothers plc / Hauptversammlung

10.05.18 SIG plc / Hauptversammlung

10.05.18 Sprott Resource Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

10.05.18 Worldpay Group PLC / Quartalszahlen

10.05.18 Globalstar IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Tullett Prebon PLCShs / Hauptversammlung

10.05.18 Banca Mediolanum / Quartalszahlen

10.05.18 CBIZ IncShs / Hauptversammlung

10.05.18 Finning International Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Killam Properties Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Penske Automotive Group IncShs / Hauptversammlung

10.05.18 TriMas Corp / Hauptversammlung

10.05.18 Birner Dental Management Services IncShs / Quartalszahlen

10.05.18 Dorman Products IncShs / Hauptversammlung

10.05.18 Jardine Matheson Holdings LtdShs / Hauptversammlung

10.05.18 KeyCorp / Hauptversammlung

10.05.18 Tesaro Inc / Hauptversammlung

10.05.18 WideOpenWest Inc Registered Shs / Hauptversammlung

10.05.18 Assurant IncShs / Hauptversammlung

10.05.18 Atlanticus Holdings Corp / Hauptversammlung

10.05.18 Express Scripts Holding Co / Hauptversammlung

10.05.18 GDI Integrated Facility Services Inc Subordinate Voting / Hauptversammlung

10.05.18 Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Masonite International Corp / Hauptversammlung

10.05.18 Nuvo Research Inc / Hauptversammlung

10.05.18 US Silica Holdings Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Hilton Worldwide Holdings Inc Registered Shs When Issued / Hauptversammlung

10.05.18 Tactile Systems Technology Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Abeona Therapeutics Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Arbuthnot Banking Group PLCShs / Hauptversammlung

10.05.18 Capital Senior Living CorpShs / Hauptversammlung

10.05.18 Chembio Diagnostics Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Civeo Corp / Hauptversammlung

10.05.18 Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units / Hauptversammlung

10.05.18 Magna Inc / Hauptversammlung

10.05.18 McCoy Global Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Navigators Group IncShs / Hauptversammlung

10.05.18 Pilgrims Pride Corp / Hauptversammlung

10.05.18 Semafo IncShs / Hauptversammlung

10.05.18 TMX Group Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 Two River Bancorp / Hauptversammlung

10.05.18 WSP Global Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Air Transport Services Group Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Cascades IncShs / Hauptversammlung

10.05.18 CF Industries Holdings Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Cipher Pharmaceuticals IncShs / Hauptversammlung

10.05.18 CoreCivic Inc Registered Shs / Hauptversammlung

10.05.18 Envestnet Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Franklin Street Properties CorpShs / Hauptversammlung

10.05.18 Gardner Denver Holdings Inc Registered Shs / Hauptversammlung

10.05.18 Otelco Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Pain Therapeutics Inc Registered Shs / Hauptversammlung

10.05.18 Peabody Energy Corp / Hauptversammlung

10.05.18 Revance Therapeutics Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Tamarack Valley Energy Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 Tango Mining Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 The Mosaic Co / Hauptversammlung

10.05.18 Valeura Energy Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Amaya Inc Registered Shs / Hauptversammlung

10.05.18 Five Prime Therapeutics Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Hilton Grand Vacations Inc Registered Shs When issued / Hauptversammlung

10.05.18 Qumu Corp / Hauptversammlung

10.05.18 Telus CorpShs / Hauptversammlung

10.05.18 Triple Point Social Housing REIT PLC Registered Shs / Hauptversammlung

10.05.18 Circor International IncShs / Hauptversammlung

10.05.18 Essential Energy Services Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 KEYW Holding Corp / Hauptversammlung

10.05.18 Melcor Real Estate Investment Trust Trust Units / Hauptversammlung

10.05.18 New Stratus Energy Inc Registered Shs / Hauptversammlung

10.05.18 Sempra Energy / Hauptversammlung

10.05.18 Sprott Resource Holdings Inc Registered Shs / Hauptversammlung

10.05.18 Yangarra Resources Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 PulteGroup Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Great Canadian Gaming Corp / Hauptversammlung

10.05.18 Inogen Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Invesco Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 Lucara Diamond Corp / Hauptversammlung

10.05.18 Melcor Developments Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 Norsemont Capital Inc / Hauptversammlung

10.05.18 PFB Corporation / Hauptversammlung

10.05.18 TIMIA Capital Corp / Hauptversammlung

10.05.18 WPT Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units / Hauptversammlung

10.05.18 Aecon Group Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Chemung Financial Corp / Hauptversammlung

10.05.18 Connecticut Water Services IncShs / Hauptversammlung

10.05.18 GSI Group Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Jamieson Wellness Inc Registered Shs / Hauptversammlung

10.05.18 Triumph Bancorp Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Trilogy International Partners Inc Registered Shs / Hauptversammlung

10.05.18 Celcuity Inc Registered Shs / Hauptversammlung

10.05.18 KP Tissue Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Circa Enterprises Inc / Hauptversammlung

10.05.18 First Merchants CorpShs / Hauptversammlung

10.05.18 Trican Well Service LtdShs / Hauptversammlung

10.05.18 Athersys Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Cathedral Energy Services Ltd / Hauptversammlung

10.05.18 Excellon Resources Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Airboss of America Corp / Hauptversammlung

10.05.18 Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units / Hauptversammlung

10.05.18 Cytori Therapeutics Inc / Quartalszahlen

10.05.18 Wallbridge Mining Co LtdShs / Hauptversammlung

10.05.18 Birchcliff Energy LtdShs / Hauptversammlung

10.05.18 HarborOne Bancorp Inc / Hauptversammlung

10.05.18 Northview Apartment Real Estate Investment Trust Trust Units / Hauptversammlung

10.05.18 Painted Pony Petroleum Ltd Registered Shs / Hauptversammlung

10.05.18 Pretium Resources Inc / Hauptversammlung

10.05.18 SQI Diagnostics Inc / Quartalszahlen

10.05.18 SSR Mining Inc Registered Shs / Hauptversammlung

10.05.18 Transglobe Energy CorpShs / Hauptversammlung