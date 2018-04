Mit leicht steigenden Kursen ist der heimische Markt am Mittwoch in den Handel gestartet.

Der ATX notiert kurz nach der Eröffnung bei 3.403,24 Punkten. Das entspricht einem Plus von 0,19 Prozent.

Der Markt wartet zur Wochenmitte jedoch auf neue Impulse. Liefern könnten sie die US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Im Vorfeld kommen auch die Futures auf die US-Indizes etwas zurück. Etwas auf die Stimmung drückt auch die geopolitische Lage. Ein US-Militärschlag gegen das Assad-Regime in Syrien und damit eine Konfrontation mit Russland wird als Risikofaktor gesehen. Am Abend wird noch das Protokoll der März-Fed-Sitzung veröffentlicht.

Aus Asien kamen währenddessen uneinheitliche Vorgaben, wobei die Entspannung im Handelsstreit die chinesischen Börsen weiter nach oben treibt. China plant nun eine Verknüpfung des Aktienhandels mit London, um so ausländischen Anlegern den Zugang zu erleichtern.

DAX-Anleger halten sich zunächst zurück

Dem deutschen Leitindex scheint nach seiner jüngsten Erholung zunächst die Luft auszugehen. Am Mittwoch startet der DAX bei 12.372,07 Punkten um 0,2 Prozent leichter in den Tag.

Eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hatte die Anleger jüngst beruhigt und die Markterholung seit Wochenbeginn weiter angeschoben. Vor wichtigen Verbraucherpreisdaten aus den USA fehlen nun aber erst einmal frische Impulse. Experten gehen davon aus, dass die Inflation in den USA gestiegen ist. "Die Inflation kommt", sagte Analyst Christoph Balz von der Commerzbank. Die Teuerung im März dürfte dem Zielwert der US-Notenbank Fed entsprechen. "Damit verlieren die Gegner weiterer Zinserhöhungen ihr Hauptargument".

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswires / dpa-AFX