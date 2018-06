Der ATX tendierte zum Börsenstart mit Zuschlägen und bewegt sich weiterhin auf grünem Terrain.

Das jüngste G-7-Treffen, die anstehenden Notenbank-Entscheidungen und die politischen Entwicklungen in Italien sind Themen, die Anleger in dieser Woche beschäftigen könnten. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch ausgesprochen dünn.

Die Vorgaben der Übersee-Märkte fielen überwiegend freundlich aus. Von konjunktureller Seite rechnen Marktteilnehmer heute noch mit keinen allzu starken Impulsen. Die Marktakteure richten ihren Fokus bereits auf die im weiteren Wochenverlauf anstehenden Ratssitzungen der Fed und der EZB, hieß es von Analystenseite.

DAX fester

Der deutsche Leitindex DAX 30 ging 0,39 Prozent bei 12.816,32 Punkten in den Tag und baut diese Gewinne weiter aus.

Das ist bemerkenswert angesichts des Scheitern des G7-Gipfels in Kanada, das von der ablehnenden Haltung von US-Präsident Donald Trump geprägt war. Die Differenzen waren so groß, dass man sich nicht einmal auf ein gemeinsames Schlusskommunique einigen konnte. Dass die Märkte auf den negativen Ausgang so gelassen reagieren überrascht, drohen doch bei einer Eskalation des Handelsstreits negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Unternehmensgewinne. Angesichts des vollen Terminkalenders dürften die Anleger weiter sehr vorsichtig agieren. Im Blick steht das Gipfeltreffen zwischen Trump und dem nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong-Un am Dienstag in Singapur. Trump fordert von Kim eine vollständige nukleare Abrüstung, eine Forderung, der Kim ohne weitgehende Sicherheitsgarantien kaum nachkommen wird. Daneben stehen die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank am Mittwoch sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag auf der Agenda.

