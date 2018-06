Der Dow Jones gewinnt zu Börsenstart marginale 0,08 Prozent auf 25.336,67 Punkte. Währenddessen eröffnet der NASDAQ Composite nahezu unverändert bei 7.647,24 Zählern.

Anleger an der Wall Street suchen am Montag nach Orientierung. Immerhin hat der Dow-Jones-Index seinen höchsten Wochengewinn seit März verbucht. Da bedürfe es nun neuer Impulse für eine Fortsetzung der Kletterpartie in politisch unsicheren Zeiten, so Stimmen aus dem Handel. Nachdem US-Präsident Donald Trump den G7-Gipfel hat platzen lassen, verspricht das Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un ein Erfolg zu werden. Denn dass Trump zwei wichtige Ereignisse hintereinander ohne vorzeigbare Ergebnisse beenden wird, halten selbst seine Kritiker für eher unwahrscheinlich.

Ausserdem spekulieren Marktteilnehmer, Trump habe mit seinem undiplomatischen Verhalten nach dem G7-Treffen Entschlossenheit demonstrieren wollen, um bei Kim nicht den Eindruck von Schwäche aufkommen zu lassen. Gleichwohl liefern Koreagipfel und G7 keine echten Kaufargumente. Händler zeigen sich vielmehr überrascht, dass die US-Börse überhaupt so gelassen reagiert. Denn der Aktienterminmarkt lässt auf eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt schliessen. "Bisher haben sich die Märkte als bemerkenswert optimistisch erwiesen, was die Bedrohung durch einen globalen Handelskrieg angeht, und die dramatischen Ereignisse an diesem Wochenende scheinen an dieser Haltung nichts geändert zu haben", wundert sich Chefstrategin Rebecca O'Keeffe von Interactive Investor.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones