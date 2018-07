Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert aktuell (07:30 Uhr MESZ) 1,18 Prozent auf 21.935,56 Punkte.

Der Shanghai Composite gibt 1,90 Prozent auf 2.773,82 Zähler ab. Der Hang Seng tendiert 1,50 Prozent schwächer bei 28.252,01 Punkten.

Nachdem erst am Freitag vergangener Woche Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft getreten sind, hat US-Präsident Donald nun eine Liste chinesischer Produkte im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar präsentiert, die ebenfalls mit Strafzöllen belegt werden könnten. China könnte nun "Feuer mit Feuer bekämpfen", kommentiert Stratege Michael Every von der Rabobank das neueste Kapitel im Zollstreit. Die Möglichkeiten, Gegenzölle zu erheben seien aber begrenzt, weil das Volumen der nach China importierten US-Produkte weniger als 200 Milliarden Dollar betrage. China könnte auf daher andere Maßnahmen ausweichen, indem es etwa die Aktivitäten von US-Unternehmen in China durch schärfere Gesetze erschwere oder US-Anleihen verkaufe. Denkbar sei auch, dass China die Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea störe.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones