Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch in der Verlustzone.

Der Leitindex ATX ging mit roten Vorzeichen in die Sitzung und pendelt weiterhin unterhalb der Nulllinie.

Das heimische Börsenbarometer schließt sich am Mittwoch den Vorgaben aus Asien und den anderen europäischen Leitbörsen an und tendiert nach unten. Zuvor hatte der ATX fünf Gewinntage in Folge absolviert.

Am Berichtstag drückt der weiter verschärfte Handelskonflikt zwischen den USA und China international auf die Stimmung.

DAX fällt

Der DAX eröffnete 0,82 Prozent tiefer bei 12.506,99 Punkten und baute seine Verluste noch weiter aus.

"Die Erholung wird erst einmal abgeblasen", sagte ein Händler. Der Handelskonflikt sei als Belastungsfaktor zurückgekehrt. Das Weiße Haus hat eine weitere Liste mit chinesischen Exportwaren über 200 Milliarden Dollar vorgelegt, die mit Zöllen von 10 Prozent belegt werden könnten. "Damit nimmt die Unsicherheit weiter zu", sagt ein Händler. Die Märkte hätten lange Zeit von Deregulierung und Globalisierung profitiert, nun seien sie mit Deglobalisierung und Regulierung konfrontiert. So genannte Domestic Shares mit wenig Export-Bezug dürften sich in diesem Umfeld noch am besten halten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones