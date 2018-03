Der ATX startete am Montag marginal fester bei 3.485,90 Punkten. Nachdem er unmittelbar nach Handelsbeginn bereits zulegen konnte, pendelt er aktuell um die Nulllinie.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.456,00 und 3.520,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.510,00 Punkten aus.

Die Börsen in Europa zeigen sich überwiegend freundlich in der neuen Woche. Weiterhin wird an der Börse auf die Anleihen geschaut, die sich am Freitag von dem US-Arbeitsmarkt nicht aus der Ruhe haben bringen lassen. Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht hatte der Wall Street zum Ende einer guten Börsenwoche nochmal ein Kursfeuerwerk beschert.

"Optimismus und Risikobereitschaft sind zurück. Die Anleger werden wieder mutiger", konstatierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der jüngste Optimismus an den US-Börsen stecke auch die europäischen Investoren an. Allerdings hinkten die europäischen Indizes dem US-Markt noch deutlich hinterher, so Altmann. Trumps "America first"-Politik hinterlasse an den europäischen Börsen ihre Spuren.

Indessen dürfte der internationale Handelskonflikt durch die von den USA auferlegten Strafzölle auf Stahl und Aluminium zunächst etwas in den Hintergrund rücken. Wichtige Konjunkturdaten stehen heute nicht auf der Agenda. In Wien bleibt es auch unternehmensseitig vorerst noch ruhig.

DAX mit Gewinnen

Der DAX gewann zu Handelsstart 0,81 Prozent auf 12.453,30 Punkte und bewegt sich auch weiterhin in der Gewinnzone.

Die gute Stimmung an der Wall Street schwappt zum Wochenstart auch auf den deutschen Aktienmarkt herüber. Damit dürfte das Börsenbarometer an die Erholung der Vorwoche anknüpfen, in der der deutsche Leitindex um rund dreieinhalb Prozent zugelegt hatte. Auch die Marke von 12'400 Punkten, die sich zuletzt noch als eine zu hohe Hürde erwiesen hatte, konnte zum Börsenstart wieder geknackt werden.

finanzen.at / Dow Jones / dpa